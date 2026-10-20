Sanguinetti disertó sobre inmigración forzosa, habló de Cuba y Venezuela, y marcó distancia con postura del FA

El expresidente Julio María Sanguinetti fue el principal orador este martes en una charla sobre la migración provocada por la persecución política y regímenes totalitarios, organizada por la Comisión de Asuntos Migratorios del Partido Colorado.

Sanguinetti indicó que la inmigración forzosa de tipo político tiene sus particularidades que han hecho que Uruguay vuelva a ser país de acogida de inmigrantes.

En particular, el exmandatario se refirió a la situación en Cuba y en Venezuela, las que calificó como "dictaduras muy particulares".

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"Cuba es un totalitarismo, no una dictadura. Es decir, un sistema totalitario de gobierno en el cual no existe ninguna de las libertades públicas que nosotros conocemos como libertades democráticas", afirmó.

Sobre Venezuela, Sanguinetti dijo que "nació desde el populismo", donde "(Hugo) Chávez nació desde el populismo, legitimado por una elección y luego, esa legitimidad de origen, desaparece en el ejercicio". "Ahora, no tenemos dictador, pero tenemos dictadura. Los sustitutos del dictador pactan con el invasor", agregó.

Sanguinetti marcó distancia con la postura del Frente Amplio, que en su congreso del fin de semana reclamó al gobierno de Yamandú Orsi mayor respaldo y solidaridad con Cuba.