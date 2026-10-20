RECIBÍ EL NEWSLETTER
SON "DICTADURAS MUY PARTICULARES", DIJO

Sanguinetti disertó sobre inmigración forzosa, habló de Cuba y Venezuela, y marcó distancia con postura del FA

"Cuba es un totalitarismo, no una dictadura", afirmó el exmandatario. Sobre Venezuela, dijo que "nació desde el populismo", donde la legitimidad de Chávez, logrado en una elección, desapareció y ahora quienes lo sustituyeron "pactan con el invasor".

sanguinetti-inmigracion-cuba-venezuela

El expresidente Julio María Sanguinetti fue el principal orador este martes en una charla sobre la migración provocada por la persecución política y regímenes totalitarios, organizada por la Comisión de Asuntos Migratorios del Partido Colorado.

Sanguinetti indicó que la inmigración forzosa de tipo político tiene sus particularidades que han hecho que Uruguay vuelva a ser país de acogida de inmigrantes.

En particular, el exmandatario se refirió a la situación en Cuba y en Venezuela, las que calificó como "dictaduras muy particulares".

lacalle pou destaco la iniciativa privada como una de las fuentes mas importantes de estimulo de una obra de infraestructura
Seguí leyendo

Lacalle Pou destacó la iniciativa privada como "una de las fuentes más importantes de estímulo de una obra de infraestructura"

"Cuba es un totalitarismo, no una dictadura. Es decir, un sistema totalitario de gobierno en el cual no existe ninguna de las libertades públicas que nosotros conocemos como libertades democráticas", afirmó.

Sobre Venezuela, Sanguinetti dijo que "nació desde el populismo", donde "(Hugo) Chávez nació desde el populismo, legitimado por una elección y luego, esa legitimidad de origen, desaparece en el ejercicio". "Ahora, no tenemos dictador, pero tenemos dictadura. Los sustitutos del dictador pactan con el invasor", agregó.

Sanguinetti marcó distancia con la postura del Frente Amplio, que en su congreso del fin de semana reclamó al gobierno de Yamandú Orsi mayor respaldo y solidaridad con Cuba.

Temas de la nota

Lo más visto

Sayago tiene un nuevo Géant: más espacios, servicios y opciones de compra
EMPRESARIALES

Sayago tiene un nuevo Géant: más espacios, servicios y opciones de compra
SIMULABAN SER MARCA LATTAFA

Incautaron más de 27.600 perfumes falsificados por más de 33,5 millones de pesos en un contenedor en el puerto
seis años en inisa

Quíntuple homicidio en El Monarca: un adolescente fue condenado a seis años por los cinco asesinatos
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Sol toda la semana", pero desde el viernes "tormentas puntualmente fuertes y muy fuertes", anunció Nubel Cisneros
"Tiro solo una pequeña idea"

"Uruguay tiene una enorme oportunidad de canalizar este ahorro nacional en obras de infraestructura soberana", dijo Sánchez

Te puede interesar

Balacera en Cruz de Carrasco: un hombre resultó herido y fue trasladado al Hospital Pasteur
ONCATIVO Y ANTONIO PEREIRA

Balacera en Cruz de Carrasco: un hombre resultó herido y fue trasladado al Hospital Pasteur
Choque entre un camión y un auto dejó un muerto atrapado en su vehículo en ruta 8, en Cerro Largo
SINIESTRO FATAL

Choque entre un camión y un auto dejó un muerto atrapado en su vehículo en ruta 8, en Cerro Largo
Caso Camila Rodríguez: El imputado se negó a declarar y la niña está bien de salud, dijo la fiscal Minatta video
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

Caso Camila Rodríguez: "El imputado se negó a declarar" y "la niña está bien de salud", dijo la fiscal Minatta

Dejá tu comentario