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INVERSIÓN PRIVADA EN URUGUAY

Lacalle Pou destacó la iniciativa privada como "una de las fuentes más importantes de estímulo de una obra de infraestructura"

El expresidente participó en un foro organizado por la Cámara Vial Paraguaya y aseguró que se debe compatibilizar el fin social con el fin económico de las obras con inversiones privadas.

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El expresidente Luis Lacalle Pou participó en un foro organizado por la Cámara Vial Paraguaya, donde destacó el rol de la iniciativa privada en las obras de infraestructura.

"A un país no lo hace grande su gobierno, lo hace grande su gente. El gobierno tiene que sintonizar con ese ser nacional y después tiene que hacer algo que es propio, ya no solo de administrar sino de gobernar, que es pensar en lo que no se ve, que es hacer prospectiva", reflexionó.

Lacalle Pou destacó la iniciativa privada en Uruguay como "una de las fuentes más importantes de estímulo de una obra de infraestructura". "Es el sentir popular, es lo que se ve, es lo que se escucha, lo que se piensa", aseguró.

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El exmandatario sostuvo que en un mundo cambiante, hay cosas que son permanentes, como la construcción de una escuela o de un puente, como una forma de unión de la sociedad. Además, afirmó que se debe compatibilizar el fin social con el fin económico de las obras por iniciativa privada.

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