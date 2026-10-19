"Uruguay tiene una enorme oportunidad de canalizar este ahorro nacional en obras de infraestructura soberana", dijo Sánchez

El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez planteó la posibilidad de usar de alguna forma parte del dinero depositado en el sistema financiero de Uruguay para financiar obras de infraestructura que permitan al país mejorar su desarrollo productivo.

Así lo planteó este lunes cuando habló en el Día de la Construcción, y luego de que Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción, le planteara al gobierno crear una agencia nacional de infraestructura.

Sánchez dijo que redoblaba la apuesta y propuso crear un fondo nacional de infraestructura. Para financiar ese fondo planteó la posibilidad de utilizar parte del dinero que está en los bancos de Uruguay.

“Yo tiro solo una pequeña idea, que no es mía, pero Uruguay tiene hoy dentro de su sistema financiero, los uruguayos tienen en el sistema financiero nacional, 47.000 millones de dólares, de los cuales una tercera parte está puesto en depósitos a largo plazo, el resto está todo a la vista, perdiendo dinero en la rosca financiera, perdiendo valor”, dijo el secretario de Presidencia ante empresarios del sector y el presidente Yamandú Orsi, que encabezaba la mesa principal.

“Y si a esto le sumamos que tenemos 85.000 millones de dólares de residentes uruguayos, no son todos uruguayos, es gente que ha venido y decidido vivir en Uruguay y que tiene su dinero en el exterior, el Uruguay tiene una enorme oportunidad de construir instrumentos que permitan canalizar estos recursos y este ahorro nacional en obras de infraestructura soberana, en obra de infraestructura que nos permita ser más productivos, que saquemos mejor la producción, más rápido y que creemos condiciones de bienestar para nuestra gente”, agregó Sánchez.

Y cerró: “Depende de nosotros si somos capaces de utilizar esa riqueza que tenemos ahí, que es la riqueza de nuestra gente, de los pequeños ahorristas, el talento de los uruguayos y la capacidad de las empresas que tiene el país, para poder canalizar ese ahorro y hacer un Uruguay mejor hacia el futuro”.