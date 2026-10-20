Caso Camila Rodríguez: "El imputado se negó a declarar" y "la niña está bien de salud", dijo la fiscal Minatta

La fiscal del caso de Camila Ayelén Rodríguez Carballo, la adolescente de 15 años que estaba desaparecida desde el pasado viernes, dijo que la adolescente está bien de salud y que el imputado se negó a declarar.

Josefina Minatta señaló que en el allanamiento de la vivienda del hombre encontraron celulares y computadoras que va a ser periciados, al igual que el vehículo utilizado para cometer el delito.

"Ella lo que contó es que se sentía mal, que estaba atravesando un mal momento y que él le ofreció ayuda, por eso ella pensó que podía obtener ayuda de parte de él, pero luego rápidamente ella observó que tuvo que tirar su celular, que el lugar al que iba no era el lugar adecuado y que él no era lo que ella esperaba. También sintió alivio cuando llegó la Policía", contó.

Y agregó: "Él se negó a declarar, sí escuchó su imputación, escuchó la prueba en su contra, pero no brindó ninguna explicación defensiva en ese caso".

Minatta indicó que el imputado se dedicaba a administrar páginas de escort y a cobrar comisiones por eso.

"Nosotros en principio caratulamos como trata de personas. Hay varios tramos que están corroborados, la captación y aquí me detengo un segundo a hacer un llamado a todas las mamás, los papás de adolescentes que a veces están atravesando momentos tan difíciles. La adolescencia en sí es una etapa muy crítica de la vida donde las organizaciones aprovechan a captar cuando un chico se siente mal, cuando sufre bullying, cuando no encaja en ningún grupo en la escuela y, este fue el caso", señaló.

La fiscal dijo que el papá de la adolescente comentó que ella no se sentía bien en la escuela y que había sufrido bullying.

Minatta agregó que el fiscal Joaquín Suárez, de Paysandú quiere pedir la extradición del hombre, de 37 años.

El caso

La adolescente de 15 años estaba desaparecida desde el pasado viernes y se había activado una Alerta Amber el sábado, y una Alerta Sofía -en Argentina- el domingo.

Fue localizada "con vida y en buenas condiciones". "La adolescente fue hallada en la República Argentina en el marco de la cooperación que desde un primer momento realizaron las policías de ambos países", señala el comunicado del Ministerio del Interior.

El fiscal Joaquín Suárez, de Paysandú, es quien está a cargo de la investigación. Una situación descrita como "de enorme riesgo", señaló el fiscal.

La Unidad de Víctimas de Fiscalía acompaña a la familia de Camila y prepara "las distintas etapas probatorias, sobre todo de contar con la declaración de la adolescente".