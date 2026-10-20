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ONCATIVO Y ANTONIO PEREIRA

Balacera en Cruz de Carrasco: un hombre resultó herido y fue trasladado al Hospital Pasteur

En la tarde de este martes, la Policía llevó adelante ocho allanamientos en esa zona donde fueron incautadas armas y municiones.

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Una persona resultó herida en una balacera ocurrida en la noche de este martes en uno de los pasajes de La Cruz de Carrasco.

La Policía recibió el llamado por varios disparos y al llegar a la escena trasladó al herido al Hospital Pasteur. Información primaria a la que accedió Subrayado indica que presenta una lesión de bala en una pierna y en otras partes del cuerpo, y está fuera de peligro.

El pasaje donde tuvo lugar la balacera da para la calle Oncativo y Antonio Pereira.

Trabaja en la escena personal de Grupo PADO, Unatem, Policía Científica y de Investigaciones de Zona Operacional II.

En la tarde de este martes, la Policía llevó adelante ocho allanamientos donde fueron incautadas armas y municiones.

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