Una persona resultó herida en una balacera ocurrida en la noche de este martes en uno de los pasajes de La Cruz de Carrasco.
Balacera en Cruz de Carrasco: un hombre resultó herido y fue trasladado al Hospital Pasteur
En la tarde de este martes, la Policía llevó adelante ocho allanamientos en esa zona donde fueron incautadas armas y municiones.
La Policía recibió el llamado por varios disparos y al llegar a la escena trasladó al herido al Hospital Pasteur. Información primaria a la que accedió Subrayado indica que presenta una lesión de bala en una pierna y en otras partes del cuerpo, y está fuera de peligro.
El pasaje donde tuvo lugar la balacera da para la calle Oncativo y Antonio Pereira.
Trabaja en la escena personal de Grupo PADO, Unatem, Policía Científica y de Investigaciones de Zona Operacional II.
En la tarde de este martes, la Policía llevó adelante ocho allanamientos donde fueron incautadas armas y municiones.
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