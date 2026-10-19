"Sol toda la semana", pero desde el viernes "tormentas puntualmente fuertes y muy fuertes", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que habrá sol toda la semana, pero que el viernes de noche comienzan las tormentas por la zona norte.

Las tormentas se desplazarán al resto del territorio durante el sábado, el domingo y el lunes.

"Algunas tormentas, mucho cuidado, puntualmente fuertes y muy fuertes en la zona litoral y norte del país", adelantó.

"Sol hasta el viernes", anunció Nubel Cisneros. Y agregó: "El fin de semana tormentas y lluvias". https://t.co/VwI0i76Ba9 — Subrayado (@Subrayado) October 19, 2026

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