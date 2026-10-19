RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Sol toda la semana", pero desde el viernes "tormentas puntualmente fuertes y muy fuertes", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo llamó a tener mucho cuidado en las zonas norte y litoral del país por la presencia del fenómeno.

atardecer-montevideo-sol-

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que habrá sol toda la semana, pero que el viernes de noche comienzan las tormentas por la zona norte.

Las tormentas se desplazarán al resto del territorio durante el sábado, el domingo y el lunes.

"Algunas tormentas, mucho cuidado, puntualmente fuertes y muy fuertes en la zona litoral y norte del país", adelantó.

colegio medico advirtio sobre posibles fraudes con ia en prueba; facultad de medicina rechazo reforzar controles
Seguí leyendo

Colegio Médico advirtió sobre posibles fraudes con IA en prueba; Facultad de Medicina rechazó reforzar controles

Temas de la nota

Lo más visto

Los movimientos del argentino detenido por la desaparición de una adolescente que permitieron dar con su paradero
PAYSANDÚ

Los movimientos del argentino detenido por la desaparición de una adolescente que permitieron dar con su paradero
TRES ÓRDENES DE VOTACIÓN

Corte Electoral habilitó consulta al padrón definitivo de las elecciones de directores sociales del BPS
"Tiro solo una pequeña idea"

"Uruguay tiene una enorme oportunidad de canalizar este ahorro nacional en obras de infraestructura soberana", dijo Sánchez
efectivo de Policía caminera en santa lucía

Imputaron al policía que baleó a su hija y lesionó a su hijo: "Intentaron defender a su mamá", dijo la fiscal
SIMULABAN SER MARCA LATTAFA

Incautaron más de 27.600 perfumes falsificados por más de 33,5 millones de pesos en un contenedor en el puerto

Te puede interesar

Orsi sobre Ministerio de Justicia: Se verá cuál es la mejor fórmula para administrar, pero lo principal es cuidar lo que tenemos video
BICENTENARIO DEL SISTEMA DE JUSTICIA

Orsi sobre Ministerio de Justicia: "Se verá cuál es la mejor fórmula para administrar, pero lo principal es cuidar lo que tenemos"
Foto: Subrayado.
DEFENSA HABÍA APELADO

Tribunal de Apelaciones confirmó la condena a 12 años de prisión para Moisés Martínez por el crimen de su padre
Fernández Albín durante un traslado. Foto: Ministerio del Interior.
ATENTADO AGRAVADO

Luis Fernando Fernández Albín fue imputado por amenazas a funcionarios y autoridades del INR; su defensa apeló

Dejá tu comentario