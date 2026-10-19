El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que habrá sol toda la semana, pero que el viernes de noche comienzan las tormentas por la zona norte.
"Sol toda la semana", pero desde el viernes "tormentas puntualmente fuertes y muy fuertes", anunció Nubel Cisneros
El meteorólogo llamó a tener mucho cuidado en las zonas norte y litoral del país por la presencia del fenómeno.
Las tormentas se desplazarán al resto del territorio durante el sábado, el domingo y el lunes.
"Algunas tormentas, mucho cuidado, puntualmente fuertes y muy fuertes en la zona litoral y norte del país", adelantó.
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