Incautaron más de 27.600 perfumes falsificados por más de 33,5 millones de pesos en un contenedor en el puerto

Un operativo de Aduanas en el Puerto de Montevideo permitió la incautación de 27.648 perfumes provenientes de China y que tenían como destino a Ciudad del Este en Paraguay, que simulaban ser de la reconocida marca Lattafa de Dubái. El monto de lo incautado es de 33.592.320 pesos.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Control de Cargas de la Dirección Nacional de Aduanas en base a un análisis de parámetros de riesgo realizado por los funcionarios. Cuando el personal procedió a inspeccionar un contenedor proveniente del Puerto de Nansha, en China, encontró 192 cajas con los perfumes que estaban entre los 1.219 bultos declarados de la carga.

Los productos tenían sellos holográficos y códigos QR que certifican su autenticidad. Sin embargo, los colores, la tipografía, el tamaño y el diseño no eran los característicos de la marca. Eso, sumado a que el contenedor no provenía de Emiratos Árabes Unidos, lugar de donde es la marca original, fueron claves para identificar la falsificación.

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Por orden de Fiscalía, se dispuso que la mercadería permaneciera bloqueada a la espera de la denuncia del estudio jurídico en representación de la marca.

"La comercialización de productos falsificados, particularmente en el sector de la perfumería, constituye una amenaza sanitaria significativa. Estas réplicas carecen de estándares de calidad y suelen contener sustancias nocivas que derivan en lesiones corporales y problemas respiratorios. Mientras que la producción legítima posee procesos certificados, las falsificaciones operan al margen de toda regulación", advierte Aduanas y asegura que continuará trabajando retirar este tipo de productos del mercado en salvaguarda a la salud pública.