"Una tragedia que enluta a toda la comunidad": alcaldesa de Los Cerrillos lamentó asesinato de concejala

Florencia Rodríguez Modernelli tenía 29 años, era profesora de Biología y concejala por el Frente Amplio en el Municipio de Los Cerrillos. En la madrugada de este sábado, fue asesinada de varios disparos de arma de fuego junto a su actual pareja, un hombre de 37, a manos de un ex, un policía de 26 años, que se desempeñaba como policía del GRT de la Jefatura de Montevideo.

La alcaldesa de Los Cerrillos, Claudia Felipez, calificó lo ocurrido como "lamentable, una tragedia que enluta a toda la comunidad". Definió a su compañera de concejo como una persona "dulce" y "muy activa", que repartía las horas de su día para cumplir con la enseñanza como profesora, el rol de concejala y el trabajo en varias comisiones, con una "personalidad fuerte", "convencida de sus principios" y "defensora de las cosas justas".

Contó que el viernes tuvieron, sin saberlo, la que sería su última charla por teléfono que, con su vocación de servicio y como habitante del medio rural, hablaron del estado de la caminería rural. "Nuestro último contacto fue netamente laboral, más allá de todo lo que tenía por delante", afirmó.

Seguí leyendo Femicidio de concejala en Los Cerrillos: "Este trágico hecho nos golpea fuertemente", afirma el MPP

Felipez aseguró que Florencia era "una excelente compañera, con una juventud divina, llena de vida y de cosas por hacer, con ganas de darle impulso a muchas cosas".

VECINOS

Un vecino de la zona de paraje Las Brujas en Los Cerrillos donde se registraron un homicidio, un femicidio y un suicidio se mostró sorprendido por lo ocurrido a pocos metros de su casa. Afirmó que no oyó nada y se enteró de lo sucedido por intermedio de terceros.

El hombre, oriundo de Fraile Muerto en Cerro Largo, vive desde hace 18 años en la zona, que eligió por la tranquilidad y es conocido de los abuelos de la mujer, que había construido una casa hacía pocos meses en el mismo predio.

"Esto me mata, porque en la zona nuestra están sucediendo cosas que no son de acá", afirmó.