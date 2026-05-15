Cosse ve "una luz amarilla" en encuesta sobre gestión de Orsi y dijo: "Es importante en vez de mirar a otros, mirarse uno mismo"

La vicepresidenta Carolina Cosse aseguró que la encuesta de Equipos Consultores que en abril da cuenta de un aumento en la desaprobación de la gestión del presidente Yamandú Orsi enciende “una luz amarilla”.

Entrevistada este viernes en el programa Arriba Gente de Canal 10, Cosse fue consultada sobre la encuesta dada a conocer el jueves de noche en Subrayado y si sus resultados encienden alguna luz de alarma.

Seguí leyendo Obras alrededor del Palacio Legislativo: Cosse habló con Oddone tras posición contraria del ministro y dijo que él "va a ayudar para que suceda"

“Creo que hay una luz amarilla prendida, creo que hay que analizarlo con profundidad. Me parece que nuestro gobierno, quizás, no ha podido transmitir el grado de degradación de varias cuestiones que encontró cuando tomó las riendas”, apuntó.

“Creo que los uruguayos somos muy tranquilos pero también queremos ver resultados muy rápido, yo lo entiendo, hay que tener eso en cuenta, hay que tener temas de ritmo en cuenta, y sin lugar a dudas, a mi me parece que habrá que hacer la autocrítica”, agregó.

Consultada si el gobierno ha cometido errores, Cosse dijo que “hay que analizarlo con profundidad y colectivamente, sin dramatismos”.

“Entiendo que frente a esta luz amarilla, siempre es importante en vez d mirar a otros, mirarse uno mismo. Entonces creo que en ese marco, donde digo que hay cosas que quizás no se comunicó bien, y no estoy criticando que hay un problema de comunicación, creo que hay un problema colectivo de no, y al mismo tiempo creo que hoy en el mundo tenemos una situación muy compleja, muy dura, muy angustiante de guerras, de cambio de reglas, de formas de conducirse, de reglas comerciales que cambiaron de un día para el otro, está todo el tema del Estrecho de Ormuz. La economía mundial se enfría, y cuando la economía mundial se enfría Uruguay también”, indicó Cosse.

“Entonces, hay que reaccionar, revisando alguna toma de decisión, quizás. Estoy hablando con amplitud”, apuntó la vicepresidenta.

“Estoy a disposición”

“Así como el año pasado ayudamos a que saliera el presupuesto y que se resolvieran varios temas urgentes del año pasado, este es un año de ejecución del Poder Ejecutivo, lo cual es bueno porque están aprobadas las cifras para que pueda ejecutar su plan, nuestro plan, y que el Parlamento va a trabajar al ritmo que sea necesario para apoyar al Poder Ejecutivo para llevar adelante todos los planes que mejoren la realidad”, dijo Cosse.

Y agregó: “Desde mi rol en el Parlamento estamos para ayudar, estamos al firme para que las cosas salgan rápido, ¿no?”.

"Yo estoy siempre a disposición para avanzar y para cooperar. Es así", concluyó.