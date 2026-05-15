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DEAD PRESIDENTS

Especialista no descarta que puedan darse más filtraciones por parte de responsables de últimos ataques

Tickantel es una aplicación que está desarrollada por HG, entonces mi sospecha es que esta filtración es hermana de la filtración de principio de esta semana", afirmó el ingeniero en Computación, Daniel Espino.

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El ingeniero en Computación Daniel Espino analizó la ocurrencia de ciberataques y filtraciones de datos, y no descartó que en los próximos días puedan darse más incidentes informáticos por parte del grupo criminal, conocido como Dead Presidents.

Recordó que el jueves pasado, una filtración sumado a un ciberataque, atribuido a La Pampa Leaks, afectó a documentos relacionados a licitaciones del Estado y documentación interna. Entre esos datos, se filtró el código que permitía obtener datos de personas públicas como los abogados especializados en ciberseguridad Agustina Pérez Comenale y Martín Pecoy, la senadora nacionalista Graciela Bianchi y el exdirector de la Agesic, Daniel Mordecki.

A principios de esta semana, surgió que el grupo de ciberatacantes Dead Presidents ofreció en la "deep web", internet profunda, un conjunto de datos de la empresa HG, subsidiaria de Antel y proveedora de diferentes organismos del Estado.

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Este viernes, el mismo grupo filtró datos de la aplicación Tickantel. "Hay que tener en cuenta que Tickantel es una aplicación que está desarrollada por HG, entonces mi sospecha es que esta filtración es hermana de la filtración de principio de esta semana", afirmó.

Espino indicó que las filtraciones están relacionadas principalmente con diferentes versiones de desarrollo de la aplicación Tickantel, por lo que podrían ocurrir problemas.

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