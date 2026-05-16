Una escena de "extrema violencia" con "muchos impactos en los cuerpos" con 28 casquillos detonados, dijo la fiscal

La fiscal de Canelones, Irena Penza, aseguró este sábado que "es un hecho muy trágico" y "una escena con mucha, mucha violencia hacia las dos personas que fueron ultimadas" en relación al homicidio, femicidio y suicidio ocurridos en la localidad de Los Cerrillos, en Canelones .

En la escena, personal de Policía Científica levantó 28 casquillos detonados y había tres cargadores prácticamente vacíos. "Eso da cuenta de una extrema violencia" con "muchos impactos en los cuerpos de cada una de las víctimas", afirmó la fiscal. El médico forense trabaja con los cuerpos de las víctimas para elaborar el informe final.

"Fue una escena muy rápida, muy dinámica" en la que el agresor "no tuvo mucho tiempo de pensar en cada uno de los movimientos", indicó. "En pocos minutos aparenta ser toda la secuencia", agregó.

La fiscal detalló que el policía de 26 años, perteneciente al Grupo de Reserva Táctica (GRT) de la Jefatura de Montevideo, finalizó su turno sobre las 22 horas del viernes y se dirigió a la casa de su expareja, ubicada en Camino Roselli, a la altura del kilómetro 7,300 de la ruta 49, en la zona de Las Brujas.

Llegó al lugar, dejó su camioneta encendida y rompió la banderola del baño para poder ingresar a la vivienda. Allí, mató a la actual pareja de su ex, un hombre de 37 años, que trabajaba en la construcción de viviendas de Mevir, y en el dormitorio ultimó a la mujer de 29 años, profesora y concejala del Frente Amplio en Los Cerrillos. En el entorno de la medianoche, el policía le escribió a su hermana para pedirle disculpas. Se trata de establecer si en ese momento ya había cometido los crímenes.

Familiares y allegados a las víctimas declararon que la relación de la pareja había terminado hacía cuatro o cinco meses, pero el policía no lo aceptaba. De las primeras actuaciones surge que ni el policía no tenía denuncias de violencia doméstica o de género en relación a la mujer, pero si se pudo constatar "falta de aceptación" del término del vínculo de pareja y un "intento permanente" de retomar la relación. Las pericias a los celulares determinarán si hubo amenazas previas.

La Fiscalía trabaja con los familiares de cada una de las víctimas, mientras espera por los resultados de las pericias solicitadas, como el relevamiento de Policía Científica en la escena, los exámenes forenses a los cuerpos y las pruebas toxicológicas. El trabajo de los técnicos establecerá si había antecedentes de salud mental en el agresor. Las declaraciones de familiares y allegados también servirá para contextualizar los hechos.