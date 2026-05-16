Un incendio se registró este sábado de noche a nivel del tercer piso de un edificio ubicado en rambla Concepción del Uruguay y rambla República de Chile, en Malvín.
Incendio en Malvín con afectación a nivel del tercer piso de un edificio de apartamentos en la rambla
El inmueble está ubicado en rambla Concepción del Uruguay y rambla República de Chile. El fuego comenzó por una habitación de uno de los inmuebles y varias personas fueron evacuadas.
El fuego comenzó por una habitación de uno de los inmuebles y varias personas fueron evacuadas por precaución, previo a la llegada del personal de Bomberos al lugar del siniestro.
Personas que pasaron por el lugar registraron las llamas y la salida de columnas de humo por las ventanas del apartamento afectado. Varias ambulancias trabajaban este sábado de noche en el sitio.
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