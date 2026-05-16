Incendio en Malvín con afectación a nivel del tercer piso de un edificio de apartamentos en la rambla

Un incendio se registró este sábado de noche a nivel del tercer piso de un edificio ubicado en rambla Concepción del Uruguay y rambla República de Chile, en Malvín.

El fuego comenzó por una habitación de uno de los inmuebles y varias personas fueron evacuadas por precaución, previo a la llegada del personal de Bomberos al lugar del siniestro.

Personas que pasaron por el lugar registraron las llamas y la salida de columnas de humo por las ventanas del apartamento afectado. Varias ambulancias trabajaban este sábado de noche en el sitio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/leosarro/status/2055793109447897449&partner=&hide_thread=false Fuego en Concepción y Rambla , Malvin . (gracias Henry Navarro periodista) pic.twitter.com/SwSRoDo7DY — leo sarro press (@leosarro) May 16, 2026

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