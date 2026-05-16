Homicidio, femicidio y suicidio en Los Cerrillos: un policía mató a su ex, a la actual pareja de la mujer y se quitó la vida

Un homicidio, un femicidio y un suicidio se registraron este sábado en Los Cerrillos, departamento de Canelones. Las tres muertes forman parte de un mismo hecho ocurrido en una vivienda ubicada en Camino Roselli, a la altura del kilómetro 7,300 de la ruta 49, en la zona de Las Brujas.

Un policía de 26 años, perteneciente a la Jefatura de Montevideo, se presentó en la casa de su expareja y forzó la banderola del baño para ingresar al domicilio. Ahí mismo le disparó varias veces a un hombre de 37 años, actual pareja de su ex.

De inmediato, le disparó varias veces a su expareja, una mujer de 29 años. La fiscal de Canelones, Irena Penza, está a cargo del caso, y afirmó que antes de efectuarle los disparos hubo forcejeo entre el policía y la mujer. Luego, el funcionario policial se quitó la vida con su arma de reglamento.

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La mujer era profesora de Biología y concejala por el Frente Amplio en el Municipio de Los Cerrillos, según pudo saber Subrayado.

El caso no registraba denuncias previas de violencia doméstica, pero sí indicios de "control" y "no aceptación" por parte del hombre del fin de la relación, que había terminado hace cuatro o cinco meses. Él trataba de mantener contacto con ella a través de mensajes en busca de retomar el vínculo. Ahora, los mensajes serán analizados para determinar si hubo amenazas previas a que ocurrieran los hechos.

En la escena se incautaron el arma utilizada en el hecho, cartuchos, vainas, celulares y vehículos. Los cuerpos fueron derivados al médico forense para las pericias correspondientes, informó la Policía.

En el caso trabaja el Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones, personal de Policía Científica junto a la fiscal Penza.