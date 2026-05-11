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ACUERDO CON UE COMO "PUNTO DE INFLEXIÓN"

Sánchez aseguró que "Uruguay mantiene un buen relacionamiento con los distintos centros de poder"

Para el secretario de Presidencia, el multilateralismo y las normas de relacionamiento entre las naciones se establecen como un freno a los poderosos. Dijo que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea "es un punto de inflexión".

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El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó este lunes que "Uruguay mantiene un buen relacionamiento con los distintos centros de poder" como Estados Unidos y China.

Sánchez sostuvo que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea "es un punto de inflexión", porque además de un tratado que crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, incluye valores y principios como democracia, libertad, cooperación internacional y defensa del multilateralismo, defendidos históricamente por Uruguay.

Para el secretario presidencial, el multilateralismo y las normas de relacionamiento entre las naciones se establecen como un freno a los poderosos. "Uruguay se debe escorar hacia el mayor grado de soberanía posible que podemos construir en un concierto internacional de muchas dificultades y una disputa geopolítica global que incluye a nuestra región como la proveedora de energías limpias, como la proveedora de recursos naturales y como la proveedora de recursos críticos para el desarrollo de la inteligencia artificial", indicó. En ese sentido, Sánchez pidió cautela, responsabilidad y una orientación clara en términos de valores.

Alejandro Sánchez en conferencia de prensa. Foto: FocoUy
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Sánchez remarcó que el principal desafío de la gestión pública es la necesidad de adaptarse con mayor celeridad al escenario internacional y a los cambios que se procesan en el contexto global. Participó este lunes del encuentro ministerial organizado por el Centro de Estudios Regulatorios y de Telecomunicaciones de América Latina (CERTAL).

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