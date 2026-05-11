Sánchez aseguró que "Uruguay mantiene un buen relacionamiento con los distintos centros de poder"

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó este lunes que "Uruguay mantiene un buen relacionamiento con los distintos centros de poder" como Estados Unidos y China.

Sánchez sostuvo que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea "es un punto de inflexión", porque además de un tratado que crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, incluye valores y principios como democracia, libertad, cooperación internacional y defensa del multilateralismo, defendidos históricamente por Uruguay.

Para el secretario presidencial, el multilateralismo y las normas de relacionamiento entre las naciones se establecen como un freno a los poderosos. "Uruguay se debe escorar hacia el mayor grado de soberanía posible que podemos construir en un concierto internacional de muchas dificultades y una disputa geopolítica global que incluye a nuestra región como la proveedora de energías limpias, como la proveedora de recursos naturales y como la proveedora de recursos críticos para el desarrollo de la inteligencia artificial", indicó. En ese sentido, Sánchez pidió cautela, responsabilidad y una orientación clara en términos de valores.

Sánchez remarcó que el principal desafío de la gestión pública es la necesidad de adaptarse con mayor celeridad al escenario internacional y a los cambios que se procesan en el contexto global. Participó este lunes del encuentro ministerial organizado por el Centro de Estudios Regulatorios y de Telecomunicaciones de América Latina (CERTAL).