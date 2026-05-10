Camioneta que trasladaba a seis adolescentes chocó con un auto en la madrugada, en Av. Italia

Una camioneta de traslados en la que iban varios adolescentes chocó en la madrugada de este domingo contra un auto, en la zona de Carrasco, informó la Jefatura de Policía.

La información divulgada por la Jefatura de Montevideo señala que uno de los adolescentes de 15 años resultó con politraumatismo y una "posible fractura de fémur", y que otros cinco menores iban en la camioneta.

El siniestro se dio cuando ambos vehículos circulaban por avenida Italia en sentido contrario, y a la altura de la calle Murillo uno de estos invadió el carril central, impactando de frente con el otro.

Policía Científica fue a la escena y se continúa la investigación del hecho.

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