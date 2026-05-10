Una camioneta de traslados en la que iban varios adolescentes chocó en la madrugada de este domingo contra un auto, en la zona de Carrasco, informó la Jefatura de Policía.
Camioneta que trasladaba a seis adolescentes chocó con un auto en la madrugada, en Av. Italia
En el hecho, uno de los adolescentes resultó con politraumatismo. La Policía Científica trabajó en la escena y las circunstancias del siniestro son investigadas.
La información divulgada por la Jefatura de Montevideo señala que uno de los adolescentes de 15 años resultó con politraumatismo y una "posible fractura de fémur", y que otros cinco menores iban en la camioneta.
El siniestro se dio cuando ambos vehículos circulaban por avenida Italia en sentido contrario, y a la altura de la calle Murillo uno de estos invadió el carril central, impactando de frente con el otro.
Seguí leyendo
Imputaron a los implicados en la rapiña de una camioneta que terminó en tiroteo con la Policía en Rocha
Policía Científica fue a la escena y se continúa la investigación del hecho.
Temas de la nota
Lo más visto
Agustina pérez, experta en ciberseguridad
Damnificada por ciberataque a Antel hizo denuncia penal y reclamó saber qué datos fueron vulnerados
MONTEVIDEO
Camioneta que trasladaba a seis adolescentes chocó con un auto en la madrugada, en Av. Italia
GABOTO Y MERCEDES
Dueño de local afectado por siniestro en Cordón: "Vinimos y vimos un auto metido en el consultorio"
frontera En artigas
Investigan a un comisario y a una fiscal por intentar ingresar a Bella Unión 200 litros de pintura desde Brasil
GABOTO Y MERCEDES
Dejá tu comentario