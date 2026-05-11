Hubo 3.198 personas en situación de calle asistidas este domingo en el marco del operativo por frío extremo.
Operativo por frío: hubo 2200 personas asistidas en Montevideo y 998 en el interior del país el domingo
En la capital del país, la mayoría pernoctó en refugios Mides, 2.200 personas, y los demás distribuidos en centros del Sinae para el frío.
En Montevideo, fueron 2.200 los asistidos, entre quienes pernoctaron en refugios Mides (1.831) y quienes fueron a centros de evacuación de Sinae, 369 distribuidas por el Polideportivo de la Escuela Nacional de Educación Policial (165), el Servicio de Transporte y Mantenimiento del Ejército (77) y el espacio en Cuareim de UTE (127).
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En el interior, 701 fueron a centros del Mides y 297 en centros de evacuación.
Los traslados fueron 285 y no se registraron ni internaciones compulsivas ni desacatos.
Fueron 25 las personas que requirieron atención médica y una fue derivada a un centro de salud.
Las plazas ocupadas desde que comenzó el operativo, el jueves 7 de mayo, se ocuparon 12.430 plazas, de las cuales, 10.254 fueron en refugios del Mides y 2.176 en centros de evacuación.
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