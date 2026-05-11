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DATOS DEL DOMINGO

Operativo por frío: hubo 2200 personas asistidas en Montevideo y 998 en el interior del país el domingo

En la capital del país, la mayoría pernoctó en refugios Mides, 2.200 personas, y los demás distribuidos en centros del Sinae para el frío.

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Hubo 3.198 personas en situación de calle asistidas este domingo en el marco del operativo por frío extremo.

En Montevideo, fueron 2.200 los asistidos, entre quienes pernoctaron en refugios Mides (1.831) y quienes fueron a centros de evacuación de Sinae, 369 distribuidas por el Polideportivo de la Escuela Nacional de Educación Policial (165), el Servicio de Transporte y Mantenimiento del Ejército (77) y el espacio en Cuareim de UTE (127).

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En el interior, 701 fueron a centros del Mides y 297 en centros de evacuación.

Los traslados fueron 285 y no se registraron ni internaciones compulsivas ni desacatos.

Fueron 25 las personas que requirieron atención médica y una fue derivada a un centro de salud.

Las plazas ocupadas desde que comenzó el operativo, el jueves 7 de mayo, se ocuparon 12.430 plazas, de las cuales, 10.254 fueron en refugios del Mides y 2.176 en centros de evacuación.

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