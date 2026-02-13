Centro FOEB: proyectos educativos y de oficios; Richard Read promueve oportunidades para jóvenes

El exdirigente sindical uruguayo, Richard Read lidera centros educativos y de oficios enfocados en la reinserción social y laboral de jóvenes en contextos críticos, combatiendo la deserción educativa y la delincuencia.

Subrayado visitó el taller de oficio ubicado en Paso Carrasco donde ya llevan 3 años y medio.

"Yo siempre digo que carpintero acá no sale ninguno, acá la idea nuestra es que salgan buena gente, con cultura de trabajo, con criterios de lo que es un empleo, lo que es un trabajo y cómo hay que cuidarlo; nos va muy bien", dijo Read.

La preocupación de los vecinos por la cantidad de gurises en las esquinas derivó en reuniones que dieron lugar a la idea.

"Un grupo de vecinos pidió una reunión conmigo, vine a hablar con ellos, estaban preocupados, había mucho chiquilín haciendo esquina (...) empezamos a buscar local para alquilar y encontramos acá este local que era un local baldío con dos contenedores. Lo cerramos, le pusimos techo y lo alquilamos", contó.

La mayoría de quienes hoy trabajan en el lugar llegaron estando en situación de calle. Richard Read deja en claro que para permanecer allí, hay que cumplir con algunos requisitos.

"Tenemos 11 gurises donde 5 de ellos fueron a anotarse al liceo. Tienen que terminar el liceo, algunos están en Ciclo Básico, otros están en Bachillerato. Tienen que terminar el liceo, si querés laburar con nosotros tienes que terminar el estudio. Nosotros bancamos todo lo que tengamos que bancar, están todos en caja, son mayores de edad, entraron menores", destacó.

Por su parte, Sandra, la encargada del taller de carpintería dijo que llegó al lugar a través de su hijo porque estaban buscando una persona como asistente de cocina.

Contó que un día el hijo de Richard le propuso para que ella se quedara a cargo y fue así como se quedó. "Yo no sabía mucho, ni casi nada, y bueno jugar con la suerte y empecé a indagar y a aprender también. Aprendí muchísimo", relató.

Y añadió: "Yo lo que siento que esto es un equipo, trabajamos todo en equipo, decidimos todo en equipo".

Sandra recordó que le costó mucho enseñar a los jóvenes ya que venían de contextos con necesidades.