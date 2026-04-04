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Salvadoreños elaboran alfombra de sal de más de un kilómetro en Semana Santa

Unos dos mil salvadoreños elaboraron una colorida alfombra de 1.070 por cuatro metros, para la que utilizaron 80 mil kilos de sal teñida, que sirvió para el paso de la procesión del viernes santo.

Foto: Instagram @alcaldia_sansalvador

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Foto: AFP

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"La megaalfombra de San Salvador" se elaboró con 80 mil kilos de sal que fue teñida con una tonalidad de 150 colores y es "la más grande" de ese material en Centroamérica, declaró a la AFP el coordinador de la Secretaría de Cultura del distrito capitalino, Perseo Medina.

Con figuras religiosas y otros símbolos de la identidad salvadoreña, la alfombra de cuatro metros de ancho se inició a un costado de la Plaza Libertad y finalizó frente al parque Simón Bolívar, al oeste de la capital.

Durante la semana santa en Centroamérica también se elaboran gigantescas alfombras de serrín en Guatemala y Honduras.

AFP
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Admirada por centenares de turistas, según Medina, la obra incluyó la entrega colectiva de artistas, diseñadores y voluntarios que en algunos tramos utilizaron capas de plástico para proteger la alfombra de las lluvias que caen desde el miércoles.

"Es una tradición que viene de herencia" de generación en generación, dijo a la AFP Douglas García, un comerciante de 56 años.

En el presente sirve para también para que se pueda "alcanzar esa paz que solo el Dios todopoderoso lo puede dar" en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irám, agregó.

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