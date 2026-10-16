Salud mental: Lustemberg dijo que trabajan en fortalecer los equipos en el primer nivel de atención

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la comisión intersectorial en la materia presentó desafíos y avances del modelo comunitario.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dijo que la salud mental es prioridad para el gobierno y no se aborda desde una sectorial. "Tiene que ver con el acceso a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la salud, a la cultura. Tiene que tener un abordaje de tener de cada sectorial trabajarlo en conjunto y después cada uno haciendo lo que tiene que hacer", expresó.

Lustemberg destacó que la cartera tiene muchos desafíos y trabajan en la incorporación del abordaje comunitario fortaleciendo los equipos de salud en el primer nivel de atención.

Seguí leyendo "Un desafío colectivo y una prioridad", sostuvo el presidente Yamandú Orsi en el Día Mundial de la Salud Mental

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, dijo que atienden a más de 1500 personas en situación de extrema vulnerabilidad en dispositivos especializados.

"Tenemos más de 500 personas en hogares asistidos con consumo problemático de drogas. Tenemos otro tanto en casas de medio camino que es parte de esta búsqueda que venimos haciendo como país de encontrar espacios no asilares donde las personas puedan ir haciendo un tránsito, para una transformación también de su propia vida", señaló.