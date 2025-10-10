RECIBÍ EL NEWSLETTER
RUTA 31

Salto: un vehículo se incendió y tres mujeres que estaban dentro lograron salir; investigan las causas del siniestro

El automóvil se quemó en su totalidad y las llamas alcanzaron parte del campo circundante, pero pudo ser extinguido.

auto-incendiado-en-salto

Un auto se prendió en llamas y sus ocupantes lograron salir ilesas del incidente. Autoridades investigan el hecho, que ocurrió en el departamento de Salto.

Ocurrió en la tardecita del jueves, en el quilómetro 74 de la ruta 31, próximo a Valentín.

Las mujeres que se desplazaban hacia el norte vieron cómo el automóvil en el que se desplazaban comenzó a incendiarse. Tras esto, frenaron el vehículo y se bajaron rápidamente.

la diferencia de precios entre salto y concordia volvio a ampliarse y alcanzo el 35% en setiembre
La diferencia de precios entre Salto y Concordia volvió a ampliarse y alcanzó el 35% en setiembre

Cerca se encontraba una unidad de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas apostada en la zona de Valentín y concurrió con un camión para controlar el fuego.

Las tres personas resultaron ilesas pero estaban conmocionadas por la situación vivida. La policía local trabaja para esclarecer lo que ocurrió.

