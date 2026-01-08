Salto: un hombre fue atacado por un enjambre de abejas en el fondo de su casa y murió

En Salto, un hombre de 63 años murió como consecuencia del ataque de un enjambre de abejas.

La víctima era juan Carlos Ibarburu, quien fue un destacado deportista local de Salto.

Estaba cortando el césped de la quinta en la que vivía desde hacía años, y allí se encontró con un enjambre que lo picó y le causó varias heridas.

Fue trasladado de forma urgente hacia el hospital de Salto y en el lugar sufrió un paro cardiorrespiratorio y terminó falleciendo.

Temas de la nota Salto

abejas