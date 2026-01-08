En Salto, un hombre de 63 años murió como consecuencia del ataque de un enjambre de abejas.
Salto: un hombre fue atacado por un enjambre de abejas en el fondo de su casa y murió
Fue trasladado al hospital de forma urgente, pero sufrió un paro cardiorrespiratorio y no sobrevivió.
La víctima era juan Carlos Ibarburu, quien fue un destacado deportista local de Salto.
Estaba cortando el césped de la quinta en la que vivía desde hacía años, y allí se encontró con un enjambre que lo picó y le causó varias heridas.
Fue trasladado de forma urgente hacia el hospital de Salto y en el lugar sufrió un paro cardiorrespiratorio y terminó falleciendo.
