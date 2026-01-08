RECIBÍ EL NEWSLETTER
DEPORTISTA LOCAL CONOCIDO

Salto: un hombre fue atacado por un enjambre de abejas en el fondo de su casa y murió

Fue trasladado al hospital de forma urgente, pero sufrió un paro cardiorrespiratorio y no sobrevivió.

abejas-enjambre

En Salto, un hombre de 63 años murió como consecuencia del ataque de un enjambre de abejas.

La víctima era juan Carlos Ibarburu, quien fue un destacado deportista local de Salto.

Estaba cortando el césped de la quinta en la que vivía desde hacía años, y allí se encontró con un enjambre que lo picó y le causó varias heridas.

delincuente rapino comercio mediante amenazas con un hierro punzante; se dio a la fuga, pero fue detenido por la policia
Seguí leyendo

Delincuente rapiñó comercio mediante amenazas con un hierro punzante; se dio a la fuga, pero fue detenido por la Policía

Fue trasladado de forma urgente hacia el hospital de Salto y en el lugar sufrió un paro cardiorrespiratorio y terminó falleciendo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
CEREMONIA EN NUEVO BERLÍN

Filántropo estadounidense dona tres islas a Uruguay que serán recibidas este jueves por Yamandú Orsi
INUMET

Doble advertencia por tormentas fuertes para localidades de ocho departamentos
OTORGADA POR ANA OLIVERA

Edil propone que Intendencia de Montevideo le retire la llave de la ciudad otorgada a Nicolás Maduro en 2013
MONTEVIDEO

Dos delincuentes mataron a un hombre de un disparo para robarle la moto cuando iba con su sobrino
METEOROLOGÍA

Tormentas fuertes y la formación de un ciclón extra-tropical: el aviso de Inumet para los próximos días

Te puede interesar

No veo elecciones: para Orsi, detención de Maduro es algo bueno solo si el régimen autoritario deja de existir video
Política

"No veo elecciones": para Orsi, detención de Maduro es algo bueno solo si "el régimen autoritario deja de existir"
AFP
Yván Gil Pinto

Canciller de Venezuela respondió a Orsi: "Carece de autoridad sobre la vida política de Venezuela"
Clave policial: qué se sabe de los 10 homicidios que hubo en lo que va del año video
INFORME ESPECIAL

Clave policial: qué se sabe de los 10 homicidios que hubo en lo que va del año

Dejá tu comentario