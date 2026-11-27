La agresión de una madre a una maestra en la Escuela 255 de Montevideo llevó a que se resolviera un paro este viernes, una medida que el sindicato docente establece por protocolo en estos casos.
Caggiani tras agresión a maestra: "Algunas cosas se vienen encaminando" pero "tenemos que corregir"
"En las instituciones educativas no puede haber actos de violencia hacia docentes, hacia estudiantes, hacia ningún estudiante de la comunidad", afirmó el presidente de la ANEP.
El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, sostuvo que se toman acciones en ese sentido, pero que deben ajustar más para prevenir estos episodios. "Creemos que algunas cosas se vienen encaminando pero siempre tenemos algún tipo de estos episodios. Esto quiere decir que tenemos que corregir, no alcanza con el plan de convivencia y participación, no alcanza con el refuerzo que se hizo de comunidad educativa segura con el Ministerio del Interior, no alcanza con la formación en convivencia para los equipos que hay en el Sistema de Formación Permanente de ANEP, ni con la campaña de bien público que se hizo este año, en el segundo semestre vinculado a este tema. Hay que seguir trabajando", consideró.
"En las instituciones educativas no puede haber actos de violencia hacia docentes, hacia estudiantes, hacia ningún estudiante de la comunidad", afirmó Caggiani.
Pablo Caggiani respondió a reclamo del sindicato de secundaria por reducción de grupos para 2027
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