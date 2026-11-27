Miles de hinchas de Estudiantes de La Plata comenzaron a cruzar este viernes de mañana desde Argentina por el puente de Fray Bentos.

Las autoridades aduaneras en el puente internacional estiman que cruzarán 130 ómnibus y unos 5.000 vehículos con hinchas.

Calculan, además, que unos 10.000 hinchas de Estudiantes llegarán a Montevideo sin entradas para la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. La final se juega este sábado a partir de la hora 17 en el estadio Centenario.

Seguí leyendo "Hay que acompañar al club donde sea": hinchas de Estudiantes y Palmeiras esperan la gran final en Montevideo

Lo mismo ocurre por estas horas en el paso fronterizo del Chuy, en Rocha, donde se espera que miles de hinchas de Palmeiras.

Muchos ya están en Montevideo, pero el grueso de las hinchadas se espera que llegue este viernes durante todo el día, y a primera hora del sábado.