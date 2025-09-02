Salió de la cárcel, a los días agredió a su expareja y generó un incidente en Lavalleja; volvió a ser detenido

Un hombre que había salido de la cárcel agredió a su expareja, generó un incidente contra un vecino y volvió a ser detenido, y condenado.

Ocurrió en Lavalleja. El informe del Ministerio del Interior señala que el hombre de 36 años "había recuperado su libertad días atrás", agredió a su expareja de forma verbal y física, y volvió a ser detenido.

Con varios antecedentes, lo condenaron como autor de un "delito de violencia doméstica en concurso formal con un delito de lesiones personales y un delito de violación de domicilio en reiteración real con un delito de amenazas". Debe cumplir nueve meses de cárcel.