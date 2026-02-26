García Troche amenazó a policías en traslado a cárcel de máxima seguridad: "los voy a mandar matar a todos"

Gianina García Troche y Sebastián Marset.

Funcionarios del Ministerio de Justicia de Paraguay, encargados de trasladar a la uruguaya Gianina García Troche a una cárcel de máxima seguridad en ese país, fueron amenazados por la esposa del narco uruguayo Sebastián Marset.

En un documento del Ministerio de Justicia de Paraguay difundido por el medio Ñanduti señalan que Troche dijo: "Están cometiendo un gran error, ustedes no saben las consecuencias de esto, se van arrepentir y los voy a mandar matar a todos, mi esposo tomara represalias y que habrá consecuencias".

"Yo también recibí esa información en los momentos de traslado de estos dichos por parte de este perfil. Ya inclusive me habían adelantado que la forma de comportarse, que no es algo que solamente ocurrió ayer. Que en la Corte Militar y los militares fueron testigos muchas veces de ese tipo de amenazas, de improperios por parte de este perfil", informó el ministro Rodrigo Nicora en una entrevista con el medio ABC.