Salió de jugar al fútbol y mientras caminaba con un amigo le cayó una rama encima durante el temporal: está grave

Foto: Subrayado. Policía Científica en escena, delante del árbol de donde provino la rama.

Un joven de 26 años está grave luego de que, en la última medianoche, le cayera una rama de un árbol de importantes dimensiones encima.

El episodio ocurrió en Camino Maldonado y Camino Guerra, en Punta de Rieles. El joven caminaba junto a un amigo tras retirarse de una cancha de fútbol de la zona cuando, a raíz del temporal, una rama de un árbol cayó y lo golpeó.

El joven quedó inconsciente en el lugar. Tras el llamado a la Policía, fue trasladado a la policlínica de Malinas, en Jardines del Hipódromo, donde los médicos constataron traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento.

Permanece en estado grave, internado en CTI. Su amigo fue quien contó a los efectivos que habían salido de una cancha de fútbol 5.