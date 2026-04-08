Un joven de 26 años está grave luego de que, en la última medianoche, le cayera una rama de un árbol de importantes dimensiones encima.
Salió de jugar al fútbol y mientras caminaba con un amigo le cayó una rama encima durante el temporal: está grave
Ocurrió en Punta de Rieles. El joven de 26 años sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y está internado en CTI.
El episodio ocurrió en Camino Maldonado y Camino Guerra, en Punta de Rieles. El joven caminaba junto a un amigo tras retirarse de una cancha de fútbol de la zona cuando, a raíz del temporal, una rama de un árbol cayó y lo golpeó.
El joven quedó inconsciente en el lugar. Tras el llamado a la Policía, fue trasladado a la policlínica de Malinas, en Jardines del Hipódromo, donde los médicos constataron traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento.
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Permanece en estado grave, internado en CTI.
Su amigo fue quien contó a los efectivos que habían salido de una cancha de fútbol 5.
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