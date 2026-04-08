Un adolescente de 16 años fue atropellado por un auto en Larravide y Agaces. Falleció tras ser trasladado al Hospital de Clínicas.
Motociclista de 16 años fue atropellado por un auto en Villa Española y murió en el lugar
Fiscalía pidió la detención del conductor de 21 años y el relevamiento de cámaras para determinar responsabilidades.
La víctima circulaba en una moto, cuando fue impactado por el auto, que era conducido por un joven de 21 años y circulaba por Agaces.
El siniestro ocurrió en la noche de este martes, en el barrio Villa Española.
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Fiscalía pidió relevamiento de cámaras para determinar velocidad y la detención del conductor de 21 años para que declare en sede.
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