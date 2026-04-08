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Oposición se reunió con sindicatos de la Policía y volvió a criticar el plan de seguridad del gobierno

Dirigentes y legisladores de la oposición analizaron con los sindicatos policiales el plan de seguridad que presentó el gobierno a fines de marzo.

Andrés Ojeda y Álvaro Delgado.

Andrés Ojeda y Álvaro Delgado.

El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, dijo que pidió esta reunión para conocer la opinión de los sindicatos sobre el plan de seguridad que presentó personalmente el presidente Yamandú Orsi junto al ministro del Interior, Carlos Negro.

Según Ojeda, los dirigentes sindicales de la Policía expresaron disconformidad con el proceso de construcción del plan y su participación en el mismo.

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En ese sentido, Ojeda aseguró que en el plan presentado no hay menciones a la situación de los policías, y dijo que el gobierno no está llenando vacantes de efectivos en el interior y traslada a Montevideo los nuevos ingresos que cubren esas bajas.

“El plan no tiene ni una sola referencia a los trabajadores policiales en particular, y ninguna medida vinculada a la salud mental de los policías. El sindicato fue muy contundente, dijeron que fueron a tres o cuatro reuniones y dejaron de ir. Fueron muy claros y muy gráficos, dijeron que lo mejor de las reuniones fueron los sándwiches”, comentó Ojeda en rueda de prensa este miércoles de tarde.

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El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, que también participó de la reunión con los sindicatos, aseguró que el compromiso de campaña electoral de aumentar la fuerza policial con 2.000 policías más, “no lo van a cumplir”.

Dijo que esto es así porque el presidente Orsi anunció que llegarán a esa cifra llenando vacantes, y esos no es aumentar la cantidad total de policías.

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