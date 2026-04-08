Temporal voló el techo completo de la escuela rural 78 de Tala, en Canelones

El temporal de la pasada madrugada voló el techo completo de la escuela rural 78 de Tala, en Canelones (kilómetro 72 de la ruta 7).

En un video enviado a Subrayado se puede observar cómo quedó la escuela con el techo arrancado en su totalidad.

De acuerdo a la descripción aportada en el video, el techo liviano cayó a varios metros de la escuela, que este miércoles no dará clases.

Según supo Subrayado ese techo fue colocado hace poco y los técnicos de la ANEP visitan este miércoles el lugar para definir la solución transitoria hasta la colocación del nuevo techo.

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