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INVERSIÓN DE HIF

Olivera se reunió con Orsi y le planteó la posibilidad de relocalizar la planta de hidrógeno verde en Paysandú

El nuevo predio deberá ofrecer ventajas logísticas, afirmó el intendente de Paysandú, y como posibilidad, se maneja un predio de Ancap en el departamento. "Si eso descomprime la situación con Argentina mejor", destacó.

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El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, indicó este miércoles que se maneja la posible relocalización de la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF proyecta construir en Uruguay, pero en otro punto del departamento.

Olivera se reunió con Orsi en Torre Ejecutiva sobre la situación del empleo y de la sostenibilidad de la industria en Paysandú. Sobre el proyecto de HIF, el intendente dijo que "abre una luz de esperanza en lo que tiene que ver con la posible mayor inversión en la historia de nuestro país".

Con respecto a la relocalización de la planta de hidrógeno verde, Olivera sostuvo que "el gobierno ha mostrado sensibilidad" y que le preocupación es que se pueda llegar a dar las condiciones en materia de costos de energía para que el proyecto sea viable.

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Olivera afirmó que el nuevo predio deberá ofrecer ventajas logísticas. Como posibilidad, se maneja un predio de Ancap. "Hay un buen panorama para adelante", indicó. El intendente cree en la viabilidad del proyecto y aseguró que se trabaja para concretarlo.

La relocalización contemplaría el planteo de las autoridades de la provincia de Entre Ríos, pero reivindicando la soberanía uruguaya para decidir las inversiones y dónde ubicarlas. "La relocalización responde a encontrar entre el Estado, el gobierno, la Intendencia y la empresa un lugar que ofrezca las mismas o mejores condiciones de las propuestas por el proyecto y que si eso descomprime la situación con Argentina mejor", remarcó.

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