El viernes a la tarde, alumnos de sexto año de liceo terminaron sus clases y como es habitual cada año, comenzaron a celebrar que terminaron la Secundaria. Pero este 2020, la situación sanitaria del país es diferente y eso fue lo que generó polémica.

En un video que se viralizó en redes sociales, se observa a los alumnos en un pasillo del colegio festejando, sin mantener distancia social y algunos sin tapabocas.

Ante esta situación, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, dijo en su cuenta de Twitter que inspectores del Consejo de Secundaria investiga ahora en qué circunstancias se dio este festejo. Y aclaró que los protocolos rigen para todas las instituciones educativas.

https://twitter.com/RobertSilva1971/status/1322581250843070464 De ser así es un grueso error, no hay recortes de ninguna naturaleza. La inspección intervendrá. Saludos — Robert Silva García (@RobertSilva1971) October 31, 2020

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, manifestó su preocupación y disconformidad por el festejo de los alumnos.

“Con honda preocupación, ante la circulación en redes sociales de videos sobre festejos informales de fin de curso en instituciones educativas, manifiesto mi total disconformidad con lo ocurrido y exhorto a no realizar los mismos cuando no cumplan con las medidas y protocolos sanitarios públicamente conocidos. Continuamos inmersos en una pandemia a escala mundial que bate récords de casos y muertes día a día. Nuestro país no es ajeno a esta grave situación. No es momento de bajar los brazos, por el contrario debemos redoblar esfuerzos para cuidarnos entre de todos”, publicó el secretario de Estado.

https://twitter.com/DrDanielSalinas/status/1322613496987660289 Con honda preocupación, ante la circulación en redes sociales de videos sobre festejos informales de fin de curso en instituciones educativas, manifiesto mi total disconformidad con lo ocurrido y exhorto a no realizar los mismos (sigue) — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) October 31, 2020

https://twitter.com/DrDanielSalinas/status/1322613828484501505 No es momento de bajar los brazos, por el contrario debemos redoblar esfuerzos para cuidarnos entre de todos. — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) October 31, 2020

Por su parte, el colegio Santa Rita emitió un comunicado en el que explicó que se “buscó siempre que se respetaran las medidas sanitarias correspondientes”.

Agrega que se trató de una celebración tradicional, en la que todo el colegio participa de la alegría de los que terminan sus estudios. Destacaron que esta generación de estudiantes que se observa en el video, fueron distiguidos por su buen compañerismo y los valores del colegio. Pero que las imágenes viralizadas no representan los valores de la institución, ni reflejan lo que fue la celebración.

El texto finaliza con un pedido de disculpas desde la institución, a quienes se vieron agraviados por el contenido de las imágenes.