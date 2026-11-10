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DE 2015 a 2025

Salidas no acordadas de adolescentes del INAU aumentaron 381% en 10 años, advirtió el senador colorado Tabaré Viera

El senador colorado Tabaré Viera habló de las salidas no autorizadas de adolescentes al amparo del INAU tras la agresión que sufrió la excandidata a la Vicepresidencia por el Partido Nacional Valeria Ripoll.

Senador Tabaré Viera en el Parlamento.

Senador Tabaré Viera en el Parlamento.

La agresión que sufrió la ex candidata a la Vicepresidencia de la República por el Partido Nacional Valeria Ripoll, de parte de adolescentes de un hogar femenino del INAU en Montevideo, llegó al Senado este martes con un planteo del legislador colorado Tabaré Viera.

El senador habló de las salidas no acordadas de adolescentes al amparo del INAU, y aseguró que en 10 años, desde 2015 a 2025, estas situaciones “crecieron 381%”.

“Nueve de cada 10 son adolescentes, y la Institución Nacional de Derechos Humano alertó de esta situación en todos los departamentos”, dijo Viera en el plenario del Senado.

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Viera dijo que “estos adolescentes también son víctimas” porque “llegan al INAU con historias de abandono, violencia y abuso”.

“El Estado debe velar por ellos pero cuando salen están expuestos”, dijo Viera, y mencionó casos de adolescentes que son víctimas de abusos, violencia y consumo de drogas cuando salen de los hogares del INAU en eso que las autoridades llaman “salidas no acordadas”, porque no son autorizadas, pero los menores no están detenidos y pueden salir.

En este sentido el senador Viera cursó un pedido de informes al INAU a través del Ministerio de Desarrollo Social para saber cuántos de los adolescentes que tuvieron salidas no acordadas en 2024, 2025 y 2026 “volvieron lastimados, con indicios de consumo de drogas”.

También pidió explicaciones sobre los programas de rehabilitación de los adolescentes y si el INAU tienen un canal formal para escuchar a los vecinos que denuncian hechos de violencia fuera de los hogares, con adolescentes que allí viven al amparo del Estado.

“Hacemos una llamado a las autoridades de INAU para que ajusten sus protocolos y no se repitan estos hechos de violencia”, concluyó.

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