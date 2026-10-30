Salario real subió 1,2% en los 12 meses a setiembre

En setiembre, el Índice Medio de Salarios (IMS) subió 0,1%, llevando la variación de los últimos 12 meses al 5,98%. En el sector privado, el aumento interanual fue del 6,3%, mientras que en el sector público (que abarca gobierno central, intendencias y empresas estatales) el aumento interanual fue del 5,4%.

Dado que la inflación en el mismo período de 12 meses fue 4,7%, el IMS en términos reales (descontada la inflación) subió 1,2% (salario real). Al desglosar este cálculo por sector, el salario real del sector privado mostró un crecimiento del 1,6% interanual, mientras que el salario real en el promedio del sector público fue 0,6% en 12 meses.

Por sectores

Al evaluar las variaciones a 12 meses en distintos sectores económicos, hay algunas diferencias apreciables. En la salud, el incremento interanual fue del 7%; en el comercio 6,7% y en la industria manufacturera la variación interanual fue del 6,2%. Según los datos del INE, el menor aumento interanual se dio en la construcción, con un 5,2% (equivalente a un 0,5% real).