El Monito: perfil del delincuente que robaba mujeres, ancianos y adolescentes

"El Monito" tiene 26 años y seis antecedentes penales. Es un rapiñero que tenía en vilo a vecinos de varios barrios de Montevideo.

Si bien vivía en el Borro, día a día cambiaba su ruta para cometer rapiñas: iba a Las Acacias, a Manga, al Cerrito y a Piedras Blancas.

Sus víctimas, según indicaron fuentes policiales a Subrayado, eran mujeres, adolescente y personas mayores.

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"El Monito" iba armado en moto y los robaba. También robaba motos y por eso su captura era un objetivo para varias reparticiones policiales.

Finalmente fue detenido el domingo en Nuevo Ellauri cuando circulaba en su moto en actitud sospechosa.

La Policía lo vio y le dio la voz de alto, pero llevó su brazo a la cintura y los policías de la Brigada de Delitos Automotores dispararon. El delincuente cayó herido y fue trasladado a un centro de salud.

Tras recibir el alta médica fue condenado a 4 años y 10 meses de penitenciaría por cuatro rapiñas.