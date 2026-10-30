RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRES FALLECIDOS Y UNO INTERNADO EN CTI

Fiscalía de Fray Bentos investiga la muerte de tres militares durante un ejercicio en el río Uruguay

Los tres militares murieron durante un ejercicio de nado nocturno en el río Uruguay, en Fray Bentos. Un cuarto integrante del grupo de Buzos Tácticos está internado en CTI.

Busqueda-de-buzos-del-ejército-en-Fray-Bentos-Daniel-Rojas
Fray-Bentos-muelle-buzos-muertos-ejercicio-militar-Daniel-Rojas

La Fiscalía de Fray Bentos investiga la muerte de tres jóvenes integrantes del Ejército que el jueves de noche participaban de un ejercicio de nado nocturno en aguas del río Uruguay, frente a la costa de Fray Bentos, departamento de Río Negro.

Según supo Subrayado con fuentes de la Fiscalía, la investigación comenzó el mismo jueves de noche cuando la Prefectura de Fray Bentos fue alertada de lo ocurrido con el grupo de Buzos Tácticos del Ejército.

La Fiscalía local ya solicitó las pericias y los testimonios correspondientes, y dispuso las autopsias a los cuerpos de los tres militares fallecidos.

cuento del tio: una mujer de 71 anos fue victima de una estafa por 200.000 dolares en dinero y joyas
Seguí leyendo

Cuento del tío: una mujer de 71 años fue víctima de una estafa por 200.000 dólares en dinero y joyas

El Ejército informó este viernes de mañana que los fallecidos son el alférez Matías Vasella, del Batallón de Infantería Mecanizada N°6, el cabo de 1ra Juan Carlos Gómez, del Regimiento de Caballería Blindado N°2, y el cabo de 1ra Juan Rocha, del Batallón de Infantería Mecanizado N°2.

Además, el teniente 2do. Braian Ruiz, del Batallón de Infantería Mecanizado N° 6, fue rescatado con vida y trasladado de urgencia al hospital de Fray Bentos, donde permanece internado en CTI. En las próximas horas será derivado al Hospital Militar en Montevideo.

El Ejército indicó en un comunicado que el accidente ocurrió durante el curso de Buzos Tácticos N°64, el jueves de noche, cuando “se estaba realizando el tercer ejercicio de nado nocturno de 2.500 metros de distancia en la zona del muelle del Anglo (Río Negro)”.

Y agrega: “Los alumnos del curso se encontraban todos vinculados a una cuerda madre, y acompañados de dos botes y dos kayak con instructores. Por causas técnicas que se siguen investigando, un grupo de efectivos se enredaron con algún objeto que obligó a tomar medidas de emergencia y cortar la cuerda madre, terminando cuatro de ellos debajo del agua”.

Temas de la nota

Lo más visto

video
AVANZA LA INVESTIGACIÓN

Narco uruguayo asesinado en Argentina: en Uruguay ofrecían 500 mil dólares por su muerte
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Viernes "complicado" con tormentas y lluvias; sábado y domingo con mucho calor, anunció Nubel Cisneros
buzos del ejército

Fray Bentos: tres buzos murieron y uno está internado tras accidente durante ejercicio militar en el río Uruguay
TRAGEDIA EN FRAY BENTOS

Hallaron el cuerpo del tercer buzo del Ejército fallecido en el río Uruguay durante un ejercicio nocturno
CLAVE POLICIAL

El Monito: perfil del delincuente que robaba mujeres, ancianos y adolescentes

Te puede interesar

Hombre detenido por Policía Caminera en ruta 48, El Colorado, Canelones. Foto: FocoUy (archivo).
AUDIENCIA

Imputaron a tres policías por simulación de delito y privación de libertad, por un procedimiento que ocurrió en julio
Ministerio de Defensa tras tragedia de buzos: Es necesario esclarecer las circunstancias, la planificación y autorización
COMUNICADO OFICIAL

Ministerio de Defensa tras tragedia de buzos: "Es necesario esclarecer las circunstancias, la planificación y autorización"
Fiscalía de Fray Bentos investiga la muerte de tres militares durante un ejercicio en el río Uruguay
TRES FALLECIDOS Y UNO INTERNADO EN CTI

Fiscalía de Fray Bentos investiga la muerte de tres militares durante un ejercicio en el río Uruguay

Dejá tu comentario