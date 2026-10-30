Fiscalía de Fray Bentos investiga la muerte de tres militares durante un ejercicio en el río Uruguay

La Fiscalía de Fray Bentos investiga la muerte de tres jóvenes integrantes del Ejército que el jueves de noche participaban de un ejercicio de nado nocturno en aguas del río Uruguay, frente a la costa de Fray Bentos, departamento de Río Negro.

Según supo Subrayado con fuentes de la Fiscalía, la investigación comenzó el mismo jueves de noche cuando la Prefectura de Fray Bentos fue alertada de lo ocurrido con el grupo de Buzos Tácticos del Ejército.

La Fiscalía local ya solicitó las pericias y los testimonios correspondientes, y dispuso las autopsias a los cuerpos de los tres militares fallecidos.

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El Ejército informó este viernes de mañana que los fallecidos son el alférez Matías Vasella, del Batallón de Infantería Mecanizada N°6, el cabo de 1ra Juan Carlos Gómez, del Regimiento de Caballería Blindado N°2, y el cabo de 1ra Juan Rocha, del Batallón de Infantería Mecanizado N°2.

Además, el teniente 2do. Braian Ruiz, del Batallón de Infantería Mecanizado N° 6, fue rescatado con vida y trasladado de urgencia al hospital de Fray Bentos, donde permanece internado en CTI. En las próximas horas será derivado al Hospital Militar en Montevideo.

El Ejército indicó en un comunicado que el accidente ocurrió durante el curso de Buzos Tácticos N°64, el jueves de noche, cuando “se estaba realizando el tercer ejercicio de nado nocturno de 2.500 metros de distancia en la zona del muelle del Anglo (Río Negro)”.

Y agrega: “Los alumnos del curso se encontraban todos vinculados a una cuerda madre, y acompañados de dos botes y dos kayak con instructores. Por causas técnicas que se siguen investigando, un grupo de efectivos se enredaron con algún objeto que obligó a tomar medidas de emergencia y cortar la cuerda madre, terminando cuatro de ellos debajo del agua”.