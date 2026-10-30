Los precios de los combustibles se mantienen sin cambios durante noviembre

Los precios de los combustibles se mantendrán sin cambios durante noviembre, según resolvió el Poder Ejecutivo.

De esta manera, la nafta Súper continuará a $90,45 por litro, mientras que el gasoil 50S se venderá a $62,79 por litro. El supergás mantendrá su precio de $93,56 por kilogramo.

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“La decisión da continuidad a la estrategia de amortiguación implementada desde abril y evita aumentos de aproximadamente $3 por litro en las gasolinas y $20 por litro en el precio del gasoil 50S, que resultarían de aplicar los precios de venta al público de referencia”, señaló el Ejecutivo.

Los siguientes gráficos muestran la evolución de los precios máximos de venta al público y de los PVP de referencia durante 2026. Desde abril, rige la separación entre ambas series.

Nafta:

Gasoil: