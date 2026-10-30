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economía

Los precios de los combustibles se mantienen sin cambios durante noviembre

El Poder Ejecutivo resolvió mantener los valores de venta al público de todos los combustibles. La medida rige durante todo el mes.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Los precios de los combustibles se mantendrán sin cambios durante noviembre, según resolvió el Poder Ejecutivo.

De esta manera, la nafta Súper continuará a $90,45 por litro, mientras que el gasoil 50S se venderá a $62,79 por litro. El supergás mantendrá su precio de $93,56 por kilogramo.

Los restantes combustibles también conservarán sus valores actuales.

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“La decisión da continuidad a la estrategia de amortiguación implementada desde abril y evita aumentos de aproximadamente $3 por litro en las gasolinas y $20 por litro en el precio del gasoil 50S, que resultarían de aplicar los precios de venta al público de referencia”, señaló el Ejecutivo.

Los siguientes gráficos muestran la evolución de los precios máximos de venta al público y de los PVP de referencia durante 2026. Desde abril, rige la separación entre ambas series.

Nafta:

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