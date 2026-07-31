RECIBÍ EL NEWSLETTER
ÍNDICE MEDIO DE SALARIOS

Salario promedio sube 0,9% real interanual en junio

Los salarios en el Estado subieron 1% real interanual y 0,8% en el resto, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

dinero-efectivo-incautacion

El Índice Medio de Salarios (IMS) quedó prácticamente sin variación en junio, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). En la comparación interanual, se ubicó 5,16% por encima de su nivel de un año atrás (junio de 2025). Descontada la inflación del período (4,25%), el aumento interanual es de 0,9% en términos reales.

Los trabajadores del gobierno central se destacan como uno de los grupos de asalariados con mayor aumento real en el año (1,5%), según los datos del INE. Los trabajadores municipales y de empresas estatales mostraron aumentos promedio casi iguales a la inflación del período (4,6 y 4,5%).

Para los trabajadores no estatales (la mayoría), el aumento real promedio fue 0,8%, destacándose el sector de correo y telecomunicaciones, con una suba anual nominal de más de 10% (más de 5% real); el sector restaurantes y hoteles subió su salario promedio 7% (una suba real de 2,6% anual). En la construcción, el salario no tuvo prácticamente suba interanual, porque aún no se ha acordado un nuevo convenio colectivo, lo que rebaja el promedio.

poder ejecutivo resolvio mantener los precios de venta al publico de los combustibles en agosto
Seguí leyendo

Poder Ejecutivo resolvió mantener los precios de venta al público de los combustibles en agosto

Temas de la nota

Lo más visto

video
DEL 16 AL 20 DE SETIEMBRE

Solidaridad: Nahuel y sus border collie necesitan colaboración para viajar al Mundial de Perros de Pastoreo en Escocia
METEOROLOGÍA

Inumet actualizó el aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas
video: centro de montevideo

Insólito robo con un sobretodo en una cafetería permitió detener a integrantes de banda extranjera dedicada a fraude informático
justicia

Dos adolescentes condenados por difundir imágenes íntimas de una menor sin su consentimiento
INUMET

Inumet amplía advertencia amarilla para departamentos del sur por tormentas fuertes

Te puede interesar

Asesinaron a tiros a un adolescente en Malvín Norte; ingresaron a la casa y le dispararon varias veces
EN INMEDIACIONES DE RUFINO T. DOMÍNGUEZ

Asesinaron a tiros a un adolescente en Malvín Norte; ingresaron a la casa y le dispararon varias veces
Caja de Profesionales impugnará decreto del Poder Ejecutivo que derogó el cobro de timbres a consultas médicas video
REUNIÓN CON EL GOBIERNO

Caja de Profesionales impugnará decreto del Poder Ejecutivo que derogó el cobro de timbres a consultas médicas
Poder Ejecutivo resolvió mantener los precios de venta al público de los combustibles en agosto
MISMAS TARIFAS

Poder Ejecutivo resolvió mantener los precios de venta al público de los combustibles en agosto

Dejá tu comentario