El Índice Medio de Salarios (IMS) quedó prácticamente sin variación en junio, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). En la comparación interanual, se ubicó 5,16% por encima de su nivel de un año atrás (junio de 2025). Descontada la inflación del período (4,25%), el aumento interanual es de 0,9% en términos reales.
Salario promedio sube 0,9% real interanual en junio
Los salarios en el Estado subieron 1% real interanual y 0,8% en el resto, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Los trabajadores del gobierno central se destacan como uno de los grupos de asalariados con mayor aumento real en el año (1,5%), según los datos del INE. Los trabajadores municipales y de empresas estatales mostraron aumentos promedio casi iguales a la inflación del período (4,6 y 4,5%).
Para los trabajadores no estatales (la mayoría), el aumento real promedio fue 0,8%, destacándose el sector de correo y telecomunicaciones, con una suba anual nominal de más de 10% (más de 5% real); el sector restaurantes y hoteles subió su salario promedio 7% (una suba real de 2,6% anual). En la construcción, el salario no tuvo prácticamente suba interanual, porque aún no se ha acordado un nuevo convenio colectivo, lo que rebaja el promedio.
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