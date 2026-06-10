Un joven de 22 años falleció en la madrugada de este miércoles tras chocar el auto que conducía con un camión, en el kilómetro 453 de la ruta 5, en Rivera.
Murió un joven de 22 años tras chocar su auto con un camión en la ruta 5 de Rivera
El joven conducía un auto que chocó con un camión y luego impactó el guardarraíl lateral de la ruta 5, en el kilómetro 453, en Rivera.
Policía Caminera informa que el accidente ocurrió minutos después de las 4 de la mañana, e indica que fue un impacto “frontolateral entre un camión que circulaba de sur a norte y un automóvil que lo hacía en sentido contrario”.
“Como consecuencia del impacto, el automóvil embiste posteriormente un guardarraíl existente en el lugar”, dice el informe primario de Caminera, y agrega que “el conductor del auto de 22 años de edad resulta fallecido en el lugar”.
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“El conductor del camión tractor con semi remolque que circulaba vacío resulta ileso, espirometría resultado cero”, agrega. La ruta permanece obstruida hasta nuevo aviso.
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