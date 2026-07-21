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Orsi recibió este martes a dirigentes del Sunca por falta de avances en la negociación colectiva en la construcción

"Van más de 110 días que estamos sin convenio colectivo y que a partir de ahí nos preocupa una postura de las cámaras empresariales de la construcción", indicó el presidente del Sunca.

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió a una delegación del Sunca, en la que también participó el ministro de Trabajo, Juan Castillo. El motivo de la reunión es por falta de avances en la negociación colectiva.

Richard Ferreira, presidente del Sunca, explicó que lo solicitado a Orsi "es tener mayores datos, más precisos, de cómo se va a ir ejecutando esa inversión pública, y en los lugares donde se va a estar invirtiendo".

"También intercambiar con el presidente de la República la situación que está viviendo hoy la industria de la construcción, que van más de 110 días que estamos sin convenio colectivo y que a partir de ahí nos preocupa una postura de las cámaras empresariales de la construcción, que hasta ahora no han dado una respuesta, por lo menos para avanzar en uno de los puntos que hemos presentado", indicó Ferreira.

Presidente Orsi. Foto: archivo Subrayado.
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Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, sostuvo que se convocará a las partes para esta semana, en la búsqueda por avanzar en la negociación.

"Se extiende el plazo, los tiempos de negociación en el Consejo de Salarios. Está costando arribar a acuerdos. Esto lleva a intensificar a veces la movilización, las medidas de paralización. Pero les preocupa sobre todas las cosas que no se concretan acuerdos, no consideran que hay mucho avance, ninguno de los puntos planteados se ha cerrado totalmente", indicó Castillo.

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