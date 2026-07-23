El presidente Orsi anunció este jueves ante el Congreso de Intendentes que el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) trabaja por estas horas con los protocolos que cada departamento tiene para la respuesta ante fenómenos meteorológicos adversos, y dijo que se coordinarán en uno solo para enfrentar las consecuencias del fenómeno climático conocido como el Super Niño, un calentamiento inusual del océano Pacífico que provoca condiciones del tiempo extremas.
"Sabemos dónde va a golpear más y dónde menos", dijo Orsi sobre los efectos del Super Niño y anunció nuevos protocolos del Sinae
El presidente Orsi participó de la asunción del nuevo presidente del Congreso de Intendentes Carlos Enciso (Florida). Allí anunció una reunión la semana próxima entre el Sinae y los intendentes.
Orsi aseguró que el Sinae tiene información y registros desde 1998, y que con base en esos datos, y lo que se prevé del Super Niño, “sabemos dónde va a pegar más y menos”.
En este sentido el presidente anunció una reunión del Sinae con los intendentes la semana próxima, para empezar a coordinar una respuesta única en las zon
Seguí leyendo
Orsi recibió a dirigentes del Sunca por falta de avances en la negociación colectiva en la construcción
Temas de la nota
Lo más visto
MONTEVIDEO
Incautaron 50 kilos de droga en allanamiento a una casa utilizada como lugar de acopio en Manga
AGENDA SE ABRE A PARTIR DEL 27
MSP amplía la vacunación contra el meningococo a niños de 9 y 10 años, y adolescentes de 13 a 15 años
AMPLIACIÓN DE VACUNACIÓN
Lustemberg confirmó nuevo caso de meningitis en un hombre de 33 años internado en Tacuarembó
Operativo antidrogas
Siete detenidos tras allanamientos en Peñarol: incautaron armas, drogas y hasta una mona
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS
Dejá tu comentario