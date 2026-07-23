"Sabemos dónde va a golpear más y dónde menos", dijo Orsi sobre los efectos del Super Niño y anunció nuevos protocolos del Sinae

El presidente Orsi anunció este jueves ante el Congreso de Intendentes que el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) trabaja por estas horas con los protocolos que cada departamento tiene para la respuesta ante fenómenos meteorológicos adversos, y dijo que se coordinarán en uno solo para enfrentar las consecuencias del fenómeno climático conocido como el Super Niño, un calentamiento inusual del océano Pacífico que provoca condiciones del tiempo extremas.