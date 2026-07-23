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REUNIÓN CON INTENDENTES

"Sabemos dónde va a golpear más y dónde menos", dijo Orsi sobre los efectos del Super Niño y anunció nuevos protocolos del Sinae

El presidente Orsi participó de la asunción del nuevo presidente del Congreso de Intendentes Carlos Enciso (Florida). Allí anunció una reunión la semana próxima entre el Sinae y los intendentes.

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El presidente Orsi anunció este jueves ante el Congreso de Intendentes que el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) trabaja por estas horas con los protocolos que cada departamento tiene para la respuesta ante fenómenos meteorológicos adversos, y dijo que se coordinarán en uno solo para enfrentar las consecuencias del fenómeno climático conocido como el Super Niño, un calentamiento inusual del océano Pacífico que provoca condiciones del tiempo extremas.

Orsi aseguró que el Sinae tiene información y registros desde 1998, y que con base en esos datos, y lo que se prevé del Super Niño, “sabemos dónde va a pegar más y menos”.

En este sentido el presidente anunció una reunión del Sinae con los intendentes la semana próxima, para empezar a coordinar una respuesta única en las zon

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