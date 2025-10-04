El pronóstico de Nubel Cisneros para los próximos tres días.
Sábado de verano con máximas de 32ºC y sensaciones térmicas superiores; el domingo comienza con lluvias
El lunes comenzará frío a fresco y la tarde seguirá templada a cálida con cielo ligeramente nublado, según el pronóstico de Nubel Cisneros.
Este sábado, tendremos una jornada espléndida de verano con buena presencia de sol y temperaturas agradables. La humedad hará que la sensación térmica esté por encima de los registros termométricos.
Hacia la noche se comenzará a notar mucha nubosidad con cielos nublados y cubiertos, inestabilizándose.
Temperaturas:
Norte: Mínima 18ºC | Máxima 32ºC.
Sur: Mínima 18ºC | Máxima 29ºC.
Este: Mínima 16ºC | Máxima 28ºC.
Oeste: Mínima 18ºC | Máxima 32ºC.
Área metropolitana: Mínima 18ºC | Máxima 28ºC.
El domingo, tendremos un comienzo de jornada húmedo e inestable con tormentas y lluvias, mejorando en la mañana por el suroeste con descenso de temperatura.
La tarde continuará templada a cálida con nubosidad variable, persistiendo tormentas y lluvias aisladas principalmente en las zonas norte y este.
Temperaturas:
Norte: Mínima 10ºC | Máxima 28ºC.
Sur: Mínima 10ºC | Máxima 22ºC.
Este: Mínima 10ºC | Máxima 22ºC.
Oeste: Mínima 10ºC | Máxima 24ºC.
Área metropolitana: Mínima 12ºC | Máxima 20ºC.
El lunes, comienza frío a fresco con restos de nubosidad sobre la frontera noreste.
La tarde seguirá con tiempo estable presentando condiciones templadas a cálidas con cielo ligeramente nublado.
Temperaturas:
Norte: Mínima 8ºC | Máxima 25ºC.
Sur: Mínima 8ºC | Máxima 22ºC.
Este: Mínima 7ºC | Máxima 22ºC.
Oeste: Mínima 8ºC | Máxima 25ºC.
Área metropolitana: Mínima 9ºC | Máxima 19ºC.
