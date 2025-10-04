Sábado de verano con máximas de 32ºC y sensaciones térmicas superiores; el domingo comienza con lluvias

El pronóstico de Nubel Cisneros para los próximos tres días.

Este sábado , tendremos una jornada espléndida de verano con buena presencia de sol y temperaturas agradables. La humedad hará que la sensación térmica esté por encima de los registros termométricos.

Hacia la noche se comenzará a notar mucha nubosidad con cielos nublados y cubiertos, inestabilizándose.

Seguí leyendo Una guía para el Patrimonio y dos proyectos que resaltan lo que ofrece Montevideo en redes sociales

Temperaturas:

Norte: Mínima 18ºC | Máxima 32ºC.

Sur: Mínima 18ºC | Máxima 29ºC.

Este: Mínima 16ºC | Máxima 28ºC.

Oeste: Mínima 18ºC | Máxima 32ºC.

Área metropolitana: Mínima 18ºC | Máxima 28ºC.

El domingo, tendremos un comienzo de jornada húmedo e inestable con tormentas y lluvias, mejorando en la mañana por el suroeste con descenso de temperatura.

La tarde continuará templada a cálida con nubosidad variable, persistiendo tormentas y lluvias aisladas principalmente en las zonas norte y este.

Temperaturas:

Norte: Mínima 10ºC | Máxima 28ºC.

Sur: Mínima 10ºC | Máxima 22ºC.

Este: Mínima 10ºC | Máxima 22ºC.

Oeste: Mínima 10ºC | Máxima 24ºC.

Área metropolitana: Mínima 12ºC | Máxima 20ºC.

El lunes, comienza frío a fresco con restos de nubosidad sobre la frontera noreste.

La tarde seguirá con tiempo estable presentando condiciones templadas a cálidas con cielo ligeramente nublado.

Temperaturas:

Norte: Mínima 8ºC | Máxima 25ºC.

Sur: Mínima 8ºC | Máxima 22ºC.

Este: Mínima 7ºC | Máxima 22ºC.

Oeste: Mínima 8ºC | Máxima 25ºC.

Área metropolitana: Mínima 9ºC | Máxima 19ºC.