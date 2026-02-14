Sábado típico de verano con altas temperaturas y buena presencia de sol; el domingo podrían aparecer las lluvias

Este sábado , la jornada será con temperaturas en ascenso, típicamente de verano y muy disfrutable, con altos registros y buena presencia de sol . Los vientos serán suaves del sector norte, lo que aportará mejor temperatura y algo más de humedad.

Norte: Mínima 18ºC | Máxima 36ºC.

Sur: Mínima 18ºC | Máxima 32ºC.

Este: Mínima 16ºC | Máxima 32ºC.

Oeste: Mínima 18ºC | Máxima 36ºC.

Área metropolitana: Mínima 20ºC | Máxima 29ºC.

El domingo, tendremos un comienzo de jornada húmedo e inestable con pasaje de mucha nubosidad en las primeras horas lo que puede generar lluvias aisladas, mejorando rápidamente. La tarde continuará calurosa y pesada con cielo parcialmente nublado, permaneciendo inestable en las primeras horas la frontera este.

Temperaturas:

Norte: Mínima 18ºC | Máxima 35ºC.

Sur: Mínima 18ºC | Máxima 30ºC.

Este: Mínima 18ºC | Máxima 32ºC.

Oeste: Mínima 18ºC | Máxima 32ºC.

Área metropolitana: Mínima 20ºC | Máxima 27ºC.

El lunes, la mañana estará templada a cálida con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá con tiempo caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado.

Temperaturas:

Norte: Mínima 20ºC | Máxima 35ºC.

Sur: Mínima 18ºC | Máxima 32ºC.

Este: Mínima 18ºC | Máxima 32ºC.

Oeste: Mínima 18ºC | Máxima 35ºC.

Área metropolitana: Mínima 20ºC | Máxima 30ºC.