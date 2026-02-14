RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL PRONÓSTICO DE NUBEL

Sábado típico de verano con altas temperaturas y buena presencia de sol; el domingo podrían aparecer las lluvias

Las máximas alcanzarán los 35 a 36ºC en el norte y los 27 a 29ºC en Montevideo y el área costera. Para el lunes, se prevé una tarde calurosa y pesada con elevadas sensaciones térmicas.

playa-sol-verano-costa.jpg

Este sábado, la jornada será con temperaturas en ascenso, típicamente de verano y muy disfrutable, con altos registros y buena presencia de sol. Los vientos serán suaves del sector norte, lo que aportará mejor temperatura y algo más de humedad.

Temperaturas:

desde este domingo habra nueve nuevos puntos de control para vehiculos de carga en montevideo
Seguí leyendo

Desde este domingo habrá nueve nuevos puntos de control para vehículos de carga en Montevideo

Norte: Mínima 18ºC | Máxima 36ºC.

Sur: Mínima 18ºC | Máxima 32ºC.

Este: Mínima 16ºC | Máxima 32ºC.

Oeste: Mínima 18ºC | Máxima 36ºC.

Área metropolitana: Mínima 20ºC | Máxima 29ºC.

El domingo, tendremos un comienzo de jornada húmedo e inestable con pasaje de mucha nubosidad en las primeras horas lo que puede generar lluvias aisladas, mejorando rápidamente. La tarde continuará calurosa y pesada con cielo parcialmente nublado, permaneciendo inestable en las primeras horas la frontera este.

Temperaturas:

Norte: Mínima 18ºC | Máxima 35ºC.

Sur: Mínima 18ºC | Máxima 30ºC.

Este: Mínima 18ºC | Máxima 32ºC.

Oeste: Mínima 18ºC | Máxima 32ºC.

Área metropolitana: Mínima 20ºC | Máxima 27ºC.

El lunes, la mañana estará templada a cálida con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá con tiempo caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado.

Temperaturas:

Norte: Mínima 20ºC | Máxima 35ºC.

Sur: Mínima 18ºC | Máxima 32ºC.

Este: Mínima 18ºC | Máxima 32ºC.

Oeste: Mínima 18ºC | Máxima 35ºC.

Área metropolitana: Mínima 20ºC | Máxima 30ºC.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ASUMIRÁ VERÓNICA PIÑEIRO

Renunció la directora de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente, Estela Delgado
EXMINISTRO DE DEFENSA

García afirmó que decisión de rescindir el contrato con Cardama busca "destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou"
LÍNEA 169 DE CUTCSA

Incidente en un ómnibus: pasajero pretendió pagar el boleto con $500 y, como el conductor no tenía cambio, lo golpeó
APARICIO SARAVIA Y JACINTO TRÁPANI

Joven de 18 años fue baleado en el pecho por delincuentes que le robaron la moto, los championes y la billetera
TELEVISIÓN URUGUAYA

Gran Hermano Uruguay llega a la pantalla de Canal 10, en la celebración de sus 70 años

Te puede interesar

Un hombre de 28 años fue asesinado de varios disparos y la camioneta que conducía terminó incrustada en una casa
TENÍA ANTECEDENTES PENALES

Un hombre de 28 años fue asesinado de varios disparos y la camioneta que conducía terminó incrustada en una casa
Joven de 18 años fue baleado en el pecho por delincuentes que le robaron la moto, los championes y la billetera
APARICIO SARAVIA Y JACINTO TRÁPANI

Joven de 18 años fue baleado en el pecho por delincuentes que le robaron la moto, los championes y la billetera
Murió un motociclista de 29 años tras chocar contra un camión en avenida Italia
NO LLEVABA EL CASCO PUESTO

Murió un motociclista de 29 años tras chocar contra un camión en avenida Italia

Dejá tu comentario