El pronóstico de Nubel Cisneros para los próximos tres días.
Sábado típico de verano con altas temperaturas y buena presencia de sol; el domingo podrían aparecer las lluvias
Las máximas alcanzarán los 35 a 36ºC en el norte y los 27 a 29ºC en Montevideo y el área costera. Para el lunes, se prevé una tarde calurosa y pesada con elevadas sensaciones térmicas.
Este sábado, la jornada será con temperaturas en ascenso, típicamente de verano y muy disfrutable, con altos registros y buena presencia de sol. Los vientos serán suaves del sector norte, lo que aportará mejor temperatura y algo más de humedad.
Temperaturas:
Desde este domingo habrá nueve nuevos puntos de control para vehículos de carga en Montevideo
Norte: Mínima 18ºC | Máxima 36ºC.
Sur: Mínima 18ºC | Máxima 32ºC.
Este: Mínima 16ºC | Máxima 32ºC.
Oeste: Mínima 18ºC | Máxima 36ºC.
Área metropolitana: Mínima 20ºC | Máxima 29ºC.
El domingo, tendremos un comienzo de jornada húmedo e inestable con pasaje de mucha nubosidad en las primeras horas lo que puede generar lluvias aisladas, mejorando rápidamente. La tarde continuará calurosa y pesada con cielo parcialmente nublado, permaneciendo inestable en las primeras horas la frontera este.
Temperaturas:
Norte: Mínima 18ºC | Máxima 35ºC.
Sur: Mínima 18ºC | Máxima 30ºC.
Este: Mínima 18ºC | Máxima 32ºC.
Oeste: Mínima 18ºC | Máxima 32ºC.
Área metropolitana: Mínima 20ºC | Máxima 27ºC.
El lunes, la mañana estará templada a cálida con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá con tiempo caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado.
Temperaturas:
Norte: Mínima 20ºC | Máxima 35ºC.
Sur: Mínima 18ºC | Máxima 32ºC.
Este: Mínima 18ºC | Máxima 32ºC.
Oeste: Mínima 18ºC | Máxima 35ºC.
Área metropolitana: Mínima 20ºC | Máxima 30ºC.
Dejá tu comentario