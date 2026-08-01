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pronostico nubel cisneros

Sábado de tarde fresco a templado con cielo parcialmente nublado

Las temperaturas extremas previstas para el área metropolitana son 9°C de mínima y 14°C de máxima.

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Según pronostica Nubel Cisneros, el sábado la mañana estará húmeda e inestable con pasaje de mucha nubosidad acompañada de tormentas y lluvias aisladas, mejorando hacia el mediodía por el suroeste con descenso de temperatura.

En la tarde se mantendrá fresco a templado con cielo parcialmente nublado, persistiendo algunas lluvias en las primeras horas sobre las fronteras norte y noreste.

Temperaturas extremas previstas:

Foto: Subrayado, archivo.
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Nubel Cisneros prevé un domingo fresco, con abundante nubosidad y lluvias aisladas en el norte

Norte: Mínima 9ºC | Máxima 18ºC.

Sur: Mínima 8ºC | Máxima 17ºC.

Este: Mínima 8ºC | Máxima 17ºC.

Oeste: Mínima 8ºC | Máxima 18ºC.

Área metropolitana: Mínima 9ºC | Máxima 14ºC.

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