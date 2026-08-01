Según pronostica Nubel Cisneros, el sábado la mañana estará húmeda e inestable con pasaje de mucha nubosidad acompañada de tormentas y lluvias aisladas, mejorando hacia el mediodía por el suroeste con descenso de temperatura.
Sábado de tarde fresco a templado con cielo parcialmente nublado
Las temperaturas extremas previstas para el área metropolitana son 9°C de mínima y 14°C de máxima.
En la tarde se mantendrá fresco a templado con cielo parcialmente nublado, persistiendo algunas lluvias en las primeras horas sobre las fronteras norte y noreste.
Temperaturas extremas previstas:
Seguí leyendo
Nubel Cisneros prevé un domingo fresco, con abundante nubosidad y lluvias aisladas en el norte
Norte: Mínima 9ºC | Máxima 18ºC.
Sur: Mínima 8ºC | Máxima 17ºC.
Este: Mínima 8ºC | Máxima 17ºC.
Oeste: Mínima 8ºC | Máxima 18ºC.
Área metropolitana: Mínima 9ºC | Máxima 14ºC.
Temas de la nota
Lo más visto
DEL 16 AL 20 DE SETIEMBRE
Solidaridad: Nahuel y sus border collie necesitan colaboración para viajar al Mundial de Perros de Pastoreo en Escocia
COLONIA
Un camionero de 38 años murió tras chocar contra un limitador de altura en Nueva Palmira
DESDE ESTA NOCHE
"Lo peor está por venir; tormentas y lluvias que van a dar miedo", advirtió Nubel Cisneros
TRASLADO FUE "OPERACIÓN IRREGULAR"
Abogado de Marset afirmó que decisión de entregarlo a la DEA fue firmada el día anterior a su detención
PERROS GUÍAS
Dejá tu comentario