Meteorología emitió una alerta amarilla para el noreste del país por tormentas fuertes, que rige hasta las 11 horas.
Cesó alerta naranja de Meteorología; continúa amarilla en ocho departamentos
Podrán registrarse tormentas puntualmente fuertes, precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
El área será afectada por tormentas puntualmente fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
Los departamentos donde rige la alerta son:
Artigas: todo el departamento.
Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay y Río Branco.
Paysandú: Tambores.
Rivera: todo el departamento.
Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Cebollati, Chuy, Palmares de la Coronilla, Puimayen y San Luis Al Medio.
Salto: Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia Itapebí, Fernández, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.
Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, La Hilera, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
Treinta y Tres : Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Rincón y Vergara.
Dejá tu comentario