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Meteorología

Cesó alerta naranja de Meteorología; continúa amarilla en ocho departamentos

Podrán registrarse tormentas puntualmente fuertes, precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

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Meteorología emitió una alerta amarilla para el noreste del país por tormentas fuertes, que rige hasta las 11 horas.

El área será afectada por tormentas puntualmente fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Los departamentos donde rige la alerta son:

Artigas: todo el departamento.

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay y Río Branco.

Paysandú: Tambores.

Rivera: todo el departamento.

Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Cebollati, Chuy, Palmares de la Coronilla, Puimayen y San Luis Al Medio.

Salto: Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia Itapebí, Fernández, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.

Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, La Hilera, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres : Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Rincón y Vergara.

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