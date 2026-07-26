Nubel Cisneros prevé un domingo fresco, con abundante nubosidad y lluvias aisladas en el norte

Este domingo 26 de julio la mañana comenzó fresca, con abundante nubosidad e inestabilidad en la zona norte, donde se prevén lluvias aisladas, señaló el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

Durante la tarde continuará el tiempo fresco a templado, con cielo nublado. La inestabilidad permanecerá en las primeras horas sobre la frontera noreste, mientras que en el resto del país las condiciones tenderán a mejorar gradualmente.

Las temperaturas máximas previstas serán de 21 °C en el norte, 20 °C en el oeste, 18 °C en el sur y el este, y 15 °C en el área metropolitana.

Seguí leyendo Fin de semana con máxima de 21ºC y probables lluvias aisladas en el norte del país

Mirá el detalle de temperaturas.

NORTE:

MÍN. 12 °C | MÁX. 21 °C

SUR:

MÍN. 12 °C | MÁX. 18 °C

ESTE:

MÍN. 10 °C | MÁX. 18 °C

OESTE:

MÍN. 10 °C | MÁX. 20 °C

ÁREA METROPOLITANA:

MÍN. 12 °C | MÁX. 15 °C

Cisneros adelantó que el lunes comenzará húmedo e inestable, con abundante nubosidad que generará lluvias y lloviznas aisladas.

En la tarde seguirá el tiempo inestable con lluvias y lloviznas. Las zonas norte y la franja costera permanecerán con baja probabilidad de precipitaciones.