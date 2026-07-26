Este domingo 26 de julio la mañana comenzó fresca, con abundante nubosidad e inestabilidad en la zona norte, donde se prevén lluvias aisladas, señaló el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.
Nubel Cisneros prevé un domingo fresco, con abundante nubosidad y lluvias aisladas en el norte
La inestabilidad se concentra durante la mañana en la zona norte del país. Además, adelantó cómo estará el lunes.
Durante la tarde continuará el tiempo fresco a templado, con cielo nublado. La inestabilidad permanecerá en las primeras horas sobre la frontera noreste, mientras que en el resto del país las condiciones tenderán a mejorar gradualmente.
Las temperaturas máximas previstas serán de 21 °C en el norte, 20 °C en el oeste, 18 °C en el sur y el este, y 15 °C en el área metropolitana.
Fin de semana con máxima de 21ºC y probables lluvias aisladas en el norte del país
Mirá el detalle de temperaturas.
NORTE:
MÍN. 12 °C | MÁX. 21 °C
SUR:
MÍN. 12 °C | MÁX. 18 °C
ESTE:
MÍN. 10 °C | MÁX. 18 °C
OESTE:
MÍN. 10 °C | MÁX. 20 °C
ÁREA METROPOLITANA:
MÍN. 12 °C | MÁX. 15 °C
Cisneros adelantó que el lunes comenzará húmedo e inestable, con abundante nubosidad que generará lluvias y lloviznas aisladas.
En la tarde seguirá el tiempo inestable con lluvias y lloviznas. Las zonas norte y la franja costera permanecerán con baja probabilidad de precipitaciones.
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