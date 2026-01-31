Este sábado 31 comenzó con una mañana fresca a templada, con algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas.
Sábado con mañana fresca y tarde calurosa en todo el país: mirá el pronóstico
La jornada comenzó con nieblas y neblinas aisladas y evoluciona hacia una tarde cálida a calurosa, dice Nubel Cisneros.
Así lo indica el pronóstico del meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, que agrega que durante la tarde el tiempo se presentará cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado.
En la noche se mantendrán temperaturas templadas en todo el país.
Continúan las altas temperaturas y superarán los 40ºC en algunas zonas, según el pronóstico de Nubel Cisneros
La temperatura mínima prevista para este sábado es de 18 °C en gran parte del territorio, mientras que las máximas alcanzan valores elevados según la zona. En el norte, en particular, la temperatura máxima llega a los 38 °C, mientras que la mínima es de 18 °C.
Mirá el detalle de las temperaturas, por zonas, en todo el país.
NORTE:
MÁX.: 38 °C
MÍN.: 18 °C
SUR:
MÁX.: 34 °C
MÍN.: 18 °C
ESTE:
MÁX.: 32 °C
MÍN.: 18 °C
OESTE:
MÁX.: 36 °C
MÍN.: 18 °C
ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 28 °C
MÍN.: 20 °C
Para el domingo se espera un comienzo de jornada templada a cálida, con cielo escasamente nublado, adelantó Cisneros. Durante la tarde continuarán las condiciones cálidas a calurosas, con buena presencia de sol, y temperaturas agradables en la noche.
Dejá tu comentario