PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Sábado con mañana fresca y tarde calurosa en todo el país: mirá el pronóstico

La jornada comenzó con nieblas y neblinas aisladas y evoluciona hacia una tarde cálida a calurosa, dice Nubel Cisneros.

PUNTA-DEL-ESTE--NUBLADO.jpg

Este sábado 31 comenzó con una mañana fresca a templada, con algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas.

Así lo indica el pronóstico del meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, que agrega que durante la tarde el tiempo se presentará cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado.

En la noche se mantendrán temperaturas templadas en todo el país.

Foto: FocoUy
La temperatura mínima prevista para este sábado es de 18 °C en gran parte del territorio, mientras que las máximas alcanzan valores elevados según la zona. En el norte, en particular, la temperatura máxima llega a los 38 °C, mientras que la mínima es de 18 °C.

Mirá el detalle de las temperaturas, por zonas, en todo el país.

NORTE:
 MÁX.: 38 °C
MÍN.: 18 °C

SUR:
 MÁX.: 34 °C
MÍN.: 18 °C

ESTE:
 MÁX.: 32 °C
MÍN.: 18 °C

OESTE:
 MÁX.: 36 °C
MÍN.: 18 °C

ÁREA METROPOLITANA:
 MÁX.: 28 °C
MÍN.: 20 °C

Para el domingo se espera un comienzo de jornada templada a cálida, con cielo escasamente nublado, adelantó Cisneros. Durante la tarde continuarán las condiciones cálidas a calurosas, con buena presencia de sol, y temperaturas agradables en la noche.

