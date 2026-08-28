Sábado sin lluvias, domingo de clásico con mezcla de Sol y nubes y una temperatura de 17°; en la noche vuelve a llover

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que no se registrarán lluvias este fin de semana y que el domingo, día del partido clásico, la temperatura oscilará entre los 16° y 17°.

"El tiempo no va a ser excusa para que la gente no vaya. El tiempo va a estar acompañando. Vamos a tener una temperatura a esa hora en el entorno de los 16°,17°, temperatura muy disfrutable, muy agradable. Mezcla de sol y nubes, no va a estar totalmente despejado, pero vamos a tener por momentos sol", destacó.

Habrá poco viento y será de componente norte lo que hará que la sensación térmica vaya en ascenso.

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En lo que respecta a las precipitaciones, el meteorólogo indicó que habrá una tregua este fin de semana y afirmó que el Niño Godzilla recién está en sus inicios y hay que esperar situaciones más complicadas.

"Hay una tregua que no es mucha, se va a dar sábado y domingo. El domingo en la noche vuelven las lluvias (...) las temperaturas van a ser elevadas durante el día domingo. Van a ser las condiciones propicias para que se generen tormentas y algunas puntualmente fuertes", dijo.

Según comentó, en la noche del domingo y lunes llegan las lluvias y se esperan registros entre 40mm y 70mm, como mínimo en las zonas centro, norte y este, precisamente en los departamentos de Artigas, Rivera, Treinta y Tres, Cerro Largo, Tacuarembó y norte de Durazno.