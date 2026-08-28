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MILITARES HALLARON PAQUETES

Incautan 5 kilos de drogas y 29 celulares en calefón donado de antigua cárcel de mujeres que iba al Comcar en camión de INR

Un examen por escáner detectó anomalías en su interior con aparatos electrónicos y paquetes. Además, militares que realizaban mantenimiento en el vallado perimetral encontraron más paquetes donde días atrás hallaron más de 17 kilos de drogas.

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La Policía incautó más de cinco kilos de pasta base y cocaína y 29 celulares que estaban ocultos en un calefón de 100 litros que se pretendió ingresar a la cárcel de Santiago Vázquez, ex-Comcar.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Guardia Republicana que realiza la revisión de personas y cargas que entran a la unidad penitenciaria número 4 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

En un operativo, el jueves a mediodía, un camión del INR transportaba electrodomésticos y materiales de construcción donados desde la antigua cárcel de mujeres en Colón. Al inspeccionar el cargamento, a través de un escáner, se detectó que el termotanque presentaba anomalías en su interior. Se veían aparatos electrónicos y paquetes.

incautaron 17 kilos y medio de drogas, 38 celulares, 10 tv box y 13 routers en operativo en el ex-comcar
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Incautaron 17 kilos y medio de drogas, 38 celulares, 10 TV Box y 13 routers en operativo en el ex-Comcar

Cuando los efectivos desarmaron el calefón, encontraron los 29 celulares y diez envoltorios con drogas, ocho con 4,261 kilos de pasta base y dos con 1,097 kilos de cocaína.

Las autoridades investigan para determinar el destino de la droga y los celulares.

En otro hallazgo, personal militar que realizaba tareas de mantenimiento en la zona del vallado perimetral de seguridad del ex-Comcar encontraron otros paquetes en una zona próxima a donde días atrás fueron hallados 17 kilos y medio de drogas. En los paquetes había 530 gramos de marihuana y seis celulares.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de los hallazgos. La Fiscalía de Estupefacientes de 3º turno investiga.

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