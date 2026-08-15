Sábado ligeramente templado y fresco con temperaturas disfrutables; domingo y lunes se esperan lluvias

El pronóstico de Nubel Cisneros para los próximos tres días.

Este sábado , tendremos una jornada ligeramente templada en el norte y fresca en el resto del país. Estará más disfrutable con vientos del norte.

En la noche habrá mucha humedad y nubosidad lo que generará que la temperatura mínima se mantenga.

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Temperaturas:

Norte: Mínima 14ºC | Máxima 18ºC.

Sur: Mínima 14ºC | Máxima 16ºC.

Este: Mínima 14ºC | Máxima 16ºC.

Oeste: Mínima 14ºC | Máxima 16ºC.

Área metropolitana: Mínima 14ºC | Máxima 14ºC.

El domingo, tendremos una mañana fresca con gradual aumento de nubosidad y humedad.

La tarde continuará fresca a ligeramente templada con abundante nubosidad desmejorando por el norte con lluvias aisladas.

Temperaturas:

Norte: Mínima 14ºC | Máxima 22ºC.

Sur: Mínima 14ºC | Máxima 19ºC.

Este: Mínima 14ºC | Máxima 19ºC.

Oeste: Mínima 12ºC | Máxima 20ºC.

Área metropolitana: Mínima 12ºC | Máxima 17ºC.

El lunes, comienza húmedo e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias.

En la tarde seguirá el tiempo inestable con abundante nubosidad persistiendo tormentas y lluvias aisladas con períodos de mejoras parciales.

Temperaturas:

Norte: Mínima 10ºC | Máxima 20ºC.

Sur: Mínima 10ºC | Máxima 14ºC.

Este: Mínima 10ºC | Máxima 14ºC.

Oeste: Mínima 8ºC | Máxima 15ºC.

Área metropolitana: Mínima 10ºC | Máxima 12ºC.