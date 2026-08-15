El pronóstico de Nubel Cisneros para los próximos tres días.
Sábado ligeramente templado y fresco con temperaturas disfrutables; domingo y lunes se esperan lluvias
Las máximas alcanzarán los 22ºC el domingo en el norte del país y las mínimas rondarán los 12 a 14ºC, prevé Nubel Cisneros.
Este sábado, tendremos una jornada ligeramente templada en el norte y fresca en el resto del país. Estará más disfrutable con vientos del norte.
En la noche habrá mucha humedad y nubosidad lo que generará que la temperatura mínima se mantenga.
Tormentas y lluvias para lunes y martes: "En algunos lugares pueden ser importantes", dijo Nubel Cisneros y advirtió por "salida de cauces"
Temperaturas:
Norte: Mínima 14ºC | Máxima 18ºC.
Sur: Mínima 14ºC | Máxima 16ºC.
Este: Mínima 14ºC | Máxima 16ºC.
Oeste: Mínima 14ºC | Máxima 16ºC.
Área metropolitana: Mínima 14ºC | Máxima 14ºC.
El domingo, tendremos una mañana fresca con gradual aumento de nubosidad y humedad.
La tarde continuará fresca a ligeramente templada con abundante nubosidad desmejorando por el norte con lluvias aisladas.
Temperaturas:
Norte: Mínima 14ºC | Máxima 22ºC.
Sur: Mínima 14ºC | Máxima 19ºC.
Este: Mínima 14ºC | Máxima 19ºC.
Oeste: Mínima 12ºC | Máxima 20ºC.
Área metropolitana: Mínima 12ºC | Máxima 17ºC.
El lunes, comienza húmedo e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias.
En la tarde seguirá el tiempo inestable con abundante nubosidad persistiendo tormentas y lluvias aisladas con períodos de mejoras parciales.
Temperaturas:
Norte: Mínima 10ºC | Máxima 20ºC.
Sur: Mínima 10ºC | Máxima 14ºC.
Este: Mínima 10ºC | Máxima 14ºC.
Oeste: Mínima 8ºC | Máxima 15ºC.
Área metropolitana: Mínima 10ºC | Máxima 12ºC.
Dejá tu comentario