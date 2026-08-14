El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó lluvias y tormentas para el lunes y martes y destacó que en algunas zonas pueden ser importantes.
Tormentas y lluvias para lunes y martes: "En algunos lugares pueden ser importantes", dijo Nubel Cisneros y advirtió por "salida de cauces"
El meteorólogo indicó que los eventos severos comienzan a manifestarse cada vez en forma más frecuente y llamó a estar "prevenido para evitar algún inconveniente".
"En algunos lugares pueden ser importantes, fundamentalmente en la parte centro-norte del país, es la zona que va a estar más expuesta, fundamentalmente el lunes, el martes van a quedar lluvias, puede quedar alguna tormenta en la parte noreste, pero ya con tendencia a mejorar en la noche", señaló.
Y agregó: "Muy atentos porque los suelos están saturados. Es indudable que vamos a tener salida de cauce de ríos y arroyos (...) mucho cuidado, los eventos severos comienzan a manifestarse cada vez en forma más frecuente, por lo tanto hay que estar muy prevenido para evitar algún inconveniente".
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En lo que respecta a este sábado, el meteorólogo dijo que será una jornada nuevamente disfrutable con temperaturas agradables y que el domingo comienza bien, pero a medida que avanza se va a notar la nubosidad cada vez más importante.
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